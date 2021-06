Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue en bourse aujourd’hui ! A l’approche du week-end, que va faire la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 est en baisse de 0,89% Moyenne industrielle Dow Jones est en baisse de 1,29% Nasdaq Composite est en baisse de 0,57%

Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Parlez de l’audio en direct.

Pour les entreprises Big Tech, il semble que les expériences d’audience en direct étaient le thème de la semaine.

Essentiellement, l’histoire raconte que Club-house est rapidement entré en scène en tant que joueur attrayant. Les utilisateurs affluaient vers la plate-forme exclusive pour réseauter et entendre des célébrités comme Elon Musk. Toujours conscientes de la concurrence technologique, les entreprises de la Silicon Valley ont commencé à prendre leurs propres mesures. En fait, Twitter (NYSE :TWTR) était même en pourparlers pour une acquisition de 4 milliards de dollars.

Maintenant, ces entreprises tracent leur propre chemin dans l’audio en direct.

Facebook (NASDAQ :FB) a ses Live Audio Rooms et Twitter a ses Spaces, tous deux très similaires en fonction de Clubhouse. Ces nouvelles fonctionnalités s’appuient sur les solutions audio précédentes des deux plates-formes, reflétant l’idée des conversations audio de groupe de Clubhouse. Dans leurs phases initiales, les limitations comprenaient qui pouvait héberger.

Cette semaine, Spotify (NYSE :ENDROIT) est entré sur le ring de manière significative. La société a lancé Greenroom, son concurrent de Clubhouse, Live Audio Rooms and Spaces, avec l’intention d’en faire un hub audio en direct pour les discussions sur la musique, les sports et la culture. Cela survient également alors que Spotify renforce son attrait pour les créateurs, annonçant un accord de podcast exclusif pour Call Her Daddy.

Alors, quelle est la ligne de fond? Big Tech fait un gros pari sur l’audio en direct, et Clubhouse est toujours une entreprise privée en pleine croissance. Ce thème est quelque chose que les investisseurs devraient continuer à surveiller alors que l’économie des créateurs s’épanouit. La façon dont ces plates-formes peuvent atteindre les créateurs – et les différentes fonctionnalités qu’elles déploient pour les créateurs – pourraient aider à déterminer le gagnant.

Ford continue de monter en flèche

Cette semaine a été chargée pour Gué (NYSE :F). Le constructeur automobile historique continue de passer du dinosaure au révolutionnaire, créant ainsi un véritable émoi dans le monde des véhicules électriques.

L’un des moments clés a été le dévoilement du F-150 Lightning tout électrique, une version écologique de sa camionnette emblématique. Étant donné que ses modèles de camions sont parmi les plus emblématiques et les plus vendus, les investisseurs ont immédiatement vu le potentiel ici. De plus, à son prix, beaucoup ont rapidement souligné qu’il serait un excellent concurrent pour le Tesla (NASDAQ :TSLA) Cybercamion.

Sur cette base, Ford continue de démontrer son engagement envers tout ce qui est électrique. Plus tôt cette semaine, la société a annoncé des plans d’électrification pour sa marque Lincoln. D’ici 2026, Ford dit que la moitié de cette marque sera des véhicules électriques. Concurrents, dont des entreprises chinoises Nio (NYSE :NIO) et Xpeng (NYSE :XPEV), est tombé sur l’actualité.

Hier était encore plus excitant pour ceux qui souhaitaient un retour à l’héritage. Ford a indiqué que son bénéfice avant impôts ajusté pour le deuxième trimestre sera encore meilleur que prévu. Cela vient du fait qu’il fait état de coûts plus bas que prévu et d’un marché favorable. Plus précisément, l’entreprise affirme que les prix plus élevés des véhicules aux enchères aident l’entreprise. Ford a également annoncé hier qu’il acquérait Electriphi, dans un mouvement qui, selon TechCrunch, l’aidera à séduire les clients de la flotte.

Alors, quelle est la ligne de fond? Les constructeurs automobiles hérités accélèrent rapidement et mettent la pression sur les startups de pré-production. Avec ces dernières mises à jour, Ford s’affirme comme un acteur clé des véhicules électriques.

Ce que nous regardons d’autre

Basé au Danemark Orphazyme (NASDAQ :ORPH) a annoncé vendredi une nouvelle décevante concernant sa candidature auprès de la Food and Drug Administration américaine. Les régulateurs ont demandé qu’Orphazyme produise plus de données sur son médicament phare, l’arimoclomol, ce qui a fait chuter les actions d’ORPH de plus de 50% dans les échanges avant commercialisation. Ces derniers jours, le partage a grimpé jusqu’à 1 300 % en prévision de l’approbation de la FDA.

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) n’a toujours pas commencé à négocier le Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) en raison de difficultés techniques. Cependant, après un mois de retards similaires, altcoin Solana (CCC :SOL-USD) a officiellement fait ses débuts. Cependant, tout n’est pas perdu pour le Dogecoin (CCC :DOGE-USD) retombées. Basé au Paraguay Groupe Cinco, qui affirme être la plus grande entreprise de divertissement de ce pays, a annoncé qu’elle commencerait à accepter le SHIB comme mode de paiement en juillet.

OctetDanse, la société mère derrière TikTok, a indiqué que ses revenus en 2020 avaient plus que doublé pour atteindre 34 milliards de dollars.

