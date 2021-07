Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder.

in

Wall Street semble relativement calme pour le week-end. Les sociétés Fintech sont sous le feu des projecteurs avec de grandes rondes de financement et des annonces de nouveaux produits. Les géants de la technologie sont à la recherche de fabricants de puces autonomes pour rivaliser à l’étranger. Alors que va faire la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 est en baisse de 0,33% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,15% Nasdaq Composite est en baisse de 0,70%

Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Regardez Intel.

Géant de la technologie Intelligence (NASDAQ :INTC) sera une pièce intéressante à surveiller dans les prochains jours. L’entreprise envisage une fusion qui pourrait la placer dans une position intéressante, à côté de celle de Taïwan Semi-conducteurs (NYSE :TSM). Selon un rapport du Wall Street Journal, Intel est en pourparlers sérieux concernant l’acquisition de GlobalFoundries. GlobalFoundries est un fabricant de semi-conducteurs basé dans l’État de New York.

Une acquisition de cette nature serait énorme pour Intel pour un certain nombre de raisons. D’une part, ce serait la plus grosse acquisition de l’histoire de l’entreprise. Un achat de GlobalFoundries vaudrait environ 30 milliards de dollars ; c’est le double de son plus gros achat à ce jour. Mais surtout, cela permettrait à Intel de jouer un nouveau rôle au sein de la communauté technologique. Alors qu’auparavant Intel était relégué à produire des puces uniquement pour lui-même, il serait en mesure de fabriquer des puces pour d’autres sociétés après la conclusion de l’accord GlobalFoundries.

Cela met Intel là où ils voulaient être depuis le début : en concurrence directe avec Taiwan Semiconductor, qui a la mainmise sur les puces construites pour d’autres sociétés. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, veut ramener une bonne partie de la fabrication de puces sur le sol américain, et le faire lui-même semble être le moyen le plus rapide d’y arriver.

L’achat n’est pas garanti ; Intel flirte simplement avec l’idée alors que cette dernière société discute de la possibilité d’une offre publique initiale (IPO). En fait, une porte-parole de GlobalFoundries a déclaré que la société n’était impliquée dans aucune discussion. Donc, avec rien de gravé dans la pierre, les nouvelles ne font pas grand-chose pour les actions Intel en ce moment en dehors d’un léger coup de pouce à l’ouverture du marché.

Square ajoute une plate-forme Bitcoin

La crypto-monnaie est dans un endroit un peu étrange en ce moment. Toute la classe d’actifs peine à reprendre pied, même les monolithes de Ethereum (CCC :ETH-USD) et Bitcoin (CCC :BTC-USD) et faire volte-face chaque jour. Cependant, il ne semble pas que les institutions ralentissent l’intégration de la cryptographie.

Pay Pal (NASDAQ :PYPL) augmente considérablement ses limites d’achat de crypto sur sa plate-forme et supprime sa limite annuelle d’achat de monnaie numérique. Banque d’Amérique (NYSE :BAC) permet désormais aux clients de négocier des contrats à terme Bitcoin.

Carré (NYSE :SQ) est l’une des actions les plus intéressantes du secteur de la finance numérique, en grande partie grâce à son PDG, Jack Dorsey. En fait, les analystes présentent l’entreprise comme si avant-gardiste qu’ils la comparent au XIXe siècle JPMorgan Chase (NYSE :JPM). Et aujourd’hui, ils sont à la hauteur de ces compliments avec l’annonce de leur nouvelle plateforme Bitcoin.

La société de Dorsey envisage de créer un nouveau cadre DeFi, où les institutions peuvent créer de nouveaux services financiers à partir de zéro, destinés à être utilisés avec la crypto-monnaie. Pour le moment, Dorsey dit que le projet se penche uniquement sur l’intégration de Bitcoin.

L’annonce est intervenue dans une série de tweets de Dorsey; en tant que tel, nous n’avons pas encore une tonne de détails. Notamment, cependant, nous savons que le produit sera open source, permettant aux investisseurs de jeter un œil derrière le rideau à volonté et de juger le produit par eux-mêmes. Cette transparence n’est pas non plus nouvelle pour Square ; la société prévoit de lancer bientôt un portefeuille Bitcoin open source.

Ce que nous regardons d’autre

Joueur vedette du vaccin Moderna (NASDAQ :ARNm) rejoindra le S&P 500 pour la première fois la semaine prochaine. Les analystes ne sont pas tout à fait optimistes sur le jeu, mais la société espère inverser la tendance avec une feuille de route lourde de trois ans.

Binance (CCC :BNB-USD) interrompt toutes les transactions sur leurs jetons d’actions – des crypto-monnaies qui représentent des fragments d’actions sous-jacentes. Licorne fintech britannique Révolution est devenue la plus grande startup privée du Royaume-Uni après que son dernier tour de table ait rapporté 800 millions de dollars à l’entreprise. Cela coûte à la tenue environ 33 milliards de dollars.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.