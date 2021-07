Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder.

Les Jeux Olympiques commencent officiellement aujourd’hui, le coup d’envoi de deux semaines de procrastination au travail pendant que vous regardez. Pendant ce temps, les discussions sur les véhicules électriques (EV) s’intensifient alors que la plus grande fusion SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) de 2021 se termine et de plus en plus de constructeurs automobiles s’engagent à passer à l’électrique. Alors que va faire la bourse aujourd’hui ?

Le S&P 500 est en hausse de 0,43% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,40% Nasdaq Composite est en hausse de 0,20%

Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Regardez les Jeux Olympiques.

Ce matin marque la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Que vous soyez ou non un fanatique de sport, il y a de fortes chances que vous vous accordiez au moins un peu au cours des 17 jours de festivités. Et comment pourriez-vous ne pas cette année? En l’absence de fans du tout et le Japon toujours en état d’urgence contre le coronavirus, les athlètes se battent autant contre la maladie que contre la compétition.

Il y a déjà des dizaines de joueurs qui ont été testés positifs pour le virus ou qui ont été forcés de se mettre en quarantaine après être entrés en contact étroit avec une personne infectée par le virus. L’équipe de football masculine sud-africaine a dû faire face à une évasion interne; en fin de compte, l’équipe a été forcée de rassembler une équipe des membres restants de l’équipe juste à temps pour concourir hier. Finalement, ils ont perdu contre le Japon.

Les sports d’équipe ne sont pas les seuls événements qui pourraient être déraillés par le virus. Coco Gauff, classée 25e au monde par l’Association mondiale de tennis, manquera ses premiers Jeux olympiques en raison d’un test positif, un coup dur pour les espoirs du tennis américain. De même, la star de la NBA Bradley Beal n’est pas en mesure de rivaliser avec l’équipe après avoir entré les protocoles Covid. Au total, 110 cas sont liés aux jeux jusqu’à présent.

C’est un spectacle très étrange, regarder le softball et le football plus tôt cette semaine. NBC a choisi de renoncer au bruit de foule typique que les ligues sportives professionnelles utilisaient sans fans. Il y a quelque chose d’étrange dans les Jeux de cette année. L’absence de bruit de foule, le manque de participation de certains athlètes de haut niveau, les publicités arrachées à la télévision ; vous devez vous connecter juste pour comprendre la différence de tout cela.

Les constructeurs automobiles continuent vers un avenir EV

La course à laquelle les actionnaires accordent actuellement la plus grande attention est celle des constructeurs automobiles nés avec l’intention du transport tout électrique. Tesla (NASDAQ :TSLA) et Lucid Motors — via Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) – sont enfermés dans une course acharnée pour la suprématie des véhicules électriques. Tesla a les voitures sur la route, mais Lucid porte un sérieux battage médiatique avec elle. Et en fait, Lucid pourrait franchir ses prochaines étapes pour passer la marque d’Elon Musk; les actionnaires votent ce matin pour approuver la fusion SPAC entre Lucid et CCIV.

Ce ne sont pas seulement ces nouvelles entreprises qui font sensation avec les véhicules électriques. De nombreux constructeurs automobiles historiques plongent leurs orteils dans l’eau avec un hybride ici ou un plug-in là-bas. Même encore, il y a des constructeurs automobiles qui font un plongeon boulet de canon avec des modèles accrocheurs. Gué (NYSE :F) fait sensation avec son modèle électrique du camion F-150, le modèle de camion le plus populaire de tous les temps.

Aujourd’hui, une autre marque célèbre promet de livrer des véhicules électriques. Daimler, le constructeur derrière Mercedes Benz, déclare aujourd’hui que l’entreprise passera très bientôt au tout électrique. L’entreprise investit 47 milliards de dollars dans le développement d’une flotte de tout nouveaux véhicules électriques.

Le PDG Ola Källenius parle aujourd’hui de la décision de l’entreprise, affirmant que le constructeur prévoit d’être “principalement, sinon entièrement électrique, d’ici la fin de la décennie”. Il ajoute que les dépenses consacrées à la technologie des moteurs à combustion seront ralenties d’ici 2025. Cette chronologie correspond à ce que de nombreux constructeurs automobiles visaient ; 2030 semble être le début prévu de la nouvelle ère des véhicules électriques. Et avec les idées flottantes de l’Union européenne (UE) visant à interdire les nouvelles voitures à moteur à combustion d’ici 2035, c’est un plan que davantage de constructeurs devraient adopter.

Ce que nous regardons d’autre

Snap, Inc. (NYSE :SE CASSER) l’action épate les investisseurs ce matin après l’important appel de bénéfices d’hier. L’entreprise a doublé son chiffre d’affaires et augmenté sa base d’utilisateurs plus rapidement que prévu.

Intelligence (NASDAQ :INTC) stock est une autre histoire. La valeur des actions du géant de la technologie est en baisse aujourd’hui, après avoir échoué à fournir des chiffres impressionnants en tant que fabricant de puces dans une pénurie mondiale de puces. Les Buccaneers de Tampa Bay ont dévoilé hier soir leurs bagues du Super Bowl LV – et il s’agit probablement des bagues de championnat les plus opulentes jamais conçues. Les hauts se détachent pour révéler le stade Raymond James en dessous.

