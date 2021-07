Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder.

Bienvenue en bourse aujourd’hui ! Les principaux indices sont proches des niveaux records, mais une déception de Amazon (NASDAQ :AMZN) semble entraver les stocks. Dans sa mise à jour trimestrielle, Amazon a déclaré qu’une baisse des dépenses de commerce électronique due à une pandémie ralentirait la croissance des revenus. Bien que ce ne soit pas nécessairement une surprise, les investisseurs réagissent toujours mal à la nouvelle. Alors, compte tenu de tout le rouge, que fera le marché boursier aujourd’hui ?

Le S&P 500 est en baisse de 0,4% Moyenne industrielle Dow Jones est en baisse de 0,19% Nasdaq Composite est en baisse de 0,66%

Alors que va faire la bourse aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Préparez-vous à une vente massive.

Écrivant pour Axios ce matin, Sam Ro recommande de préparer votre portefeuille pour une vente massive.

D’une part, Ro soutient qu’avec un marché boursier proche de niveaux records, il est tout simplement logique de prendre un certain temps pour se préparer à un changement de direction. En revanche, il signale quelques vents contraires qui rendent la préparation un peu plus urgente. La variante Delta reste une priorité et la Maison Blanche n’exclut pas de nouveaux blocages pour contenir sa propagation. Les États-Unis devraient atteindre le plafond de la dette statutaire le 1er août. Et, avec la Réserve fédérale apparemment toujours au centre de l’attention, les discussions sur le resserrement de la politique monétaire sont une priorité.

Le contributeur d’InvestorPlace, Faisal Humayun, a récemment évoqué cette incertitude et ce que cela pourrait signifier pour le marché. Bien que globalement haussier, il a déclaré qu’il ne serait pas surpris de voir une correction d’environ 20% par rapport aux niveaux actuels.

Alors, que devriez-vous faire si vous êtes d’accord avec Ro et Humayun ? Eh bien, envisagez d’ajouter des actions défensives à votre portefeuille. Humayun recommande ces sept grands noms :

Pfizer (NYSE :PFE)

Costco en gros (NASDAQ :COÛT)

Procter & Gamble (NYSE :PG)

Dollar général (NYSE :DG)

Rio Tinto (NYSE :RIO)

Lockheed Martin (NYSE :LMT)

PA (NYSE :PA)

Robinhood Met la Discorde ?

Hier, une grande partie de Wall Street s’est concentrée sur le Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) offre publique initiale. Dans un effort pour démocratiser l’investissement, Robinhood a émergé avec une plate-forme de négociation facile à utiliser (si facile que certains régulateurs l’ont qualifiée de « addictive »). Il ouvre également largement la voie avec le trading sans commission, obligeant les grands courtiers à emboîter le pas.

Alors que ses critiques d’élite disent que Robinhood a rendu trop facile pour les investisseurs particuliers d’acheter des actions comme GameStop (NYSE :GME) sans aucune connaissance fondamentale du marché, c’est aussi de là qu’elle tire son attrait. Robinhood, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, a permis d’atteindre un nouveau marché d’investisseurs.

Difficile à séparer est le rôle que jouent les sites de médias sociaux comme Reddit et Discord dans cette révolution.

Comme l’a récemment exploré l’analyste des marchés InvestorPlace Thomas Yeung, une nouvelle classe de day traders en est venue à s’appuyer sur r/WallStreetBets pour obtenir des informations sur le sentiment. Ensuite, ils ont commencé à se tourner vers Discord, la plateforme de chat et de diffusion en direct. Là, un jour donné, les utilisateurs créent ce que Yeung appelle des «effets de troupeau» lorsqu’ils partagent des idées commerciales sur des diffusions en direct. Newegg (NASDAQ :NEGG), Exela Technologies (NASDAQ :XELA) et d’autres raccourcis populaires ont probablement trouvé leur place sur Discord.

Donc, en bref, on ne peut nier que Discord, Robinhood et les day traders qui fréquentent ces plateformes entretiennent une relation puissante. Maintenant, une entreprise veut contrôler l’ensemble du processus.

Hier, au milieu de l’introduction en bourse de Robinhood, Trading.TV a lancé avec 6,1 millions de dollars de financement d’amorçage, une plate-forme fintech pour l’économie des créateurs. La première phase promet des livestreams et des chats, avec un fonds d’un million de dollars pour attirer certains des meilleurs créateurs de contenu du marché. Mais plus important encore, Trading.TV prévoit de déployer un jour sa propre plateforme de trading sans commission. Dans ce monde, un influenceur de Trading.TV pourrait partager un choix de day trading, et un utilisateur pourrait rapidement cliquer dessus et effectuer un trading.

Reste à savoir si Trading.TV réussit à marier Robinhood, Discord et l’économie des créateurs. Cependant, ce qu’il promet est de plus en plus pertinent. Prendre note.

Ce que nous regardons d’autre

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) a peut-être déçu lors de son premier jour de bourse, mais le courtage en ligne a tout de même attiré des investisseurs célèbres. Selon les résumés commerciaux d’Ark Invest, Cathie Wood a acheté 1,3 million d’actions HOOD. Sentez-vous le pincement de la variante Delta? Alors que les entreprises et les représentants du gouvernement continuent de se débattre avec de nouvelles orientations, certains consommateurs prennent les choses en main. Selon les dernières données, les ventes de masques faciaux ont augmenté de 24% d’une semaine sur l’autre. Dans le même ordre d’idées, Israël a annoncé qu’il mettrait des vaccins de rappel à la disposition des personnes de plus de 60 ans.

Disney (NYSE :DIS) peut être sur le point de ressentir la chaleur. La star de Black Widow Scarlett Johansson a déposé une plainte contre Disney hier. Johansson affirme que la sortie directe de Black Widow à Disney + viole son contrat et fait pression sur ses revenus du film. Disney tire la carte de la pandémie, mais Johansson parle d’une complication dans le monde du streaming direct. Son statut d’Avenger peut-il l’aider à gagner devant les tribunaux ?

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.