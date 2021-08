Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bon vendredi, investisseurs ! À quoi pouvez-vous vous attendre en bourse aujourd’hui? Eh bien, gardez un œil sur Elon Musk et son optimisme IA. Attendez-vous également à voir un mouvement cryptographique majeur ce matin à la suite de Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) grosse annonce d’investissement. Que pourrait faire d’autre le marché boursier aujourd’hui ?

Les S&P 500 est en hausse de 0,5% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,43% Nasdaq Composite est en hausse de 0,76%

Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Regardez Tesla.

Elon Musk Tesla (NASDAQ :TSLA) est à l’honneur de nos jours pour toutes les mauvaises raisons. Ses caractéristiques de conduite automatique ont mis l’entreprise dans l’eau chaude, grâce à une série d’accidents qui se sont tous produits dans les mêmes circonstances spécifiques. Maintenant, il est sondé par la National Highway Traffic Safety Administration.

De nombreuses critiques sont adressées à l’entreprise, car il s’agit du seul fabricant de véhicules électriques (VE) qui n’utilise pas le lidar pour ses capacités de conduite autonome. Beaucoup disent que les accidents ne se seraient pas produits si Tesla avait utilisé le lidar plutôt que l’automatisation informatique.

Eh bien, Musk a pris sur lui de doubler sa technologie d’autonomie en intelligence artificielle (IA), contrairement à ce que les critiques pourraient vouloir. Le PDG a pris la parole hier lors de l’événement Tesla AI Day et a présenté la vision de l’entreprise pour étendre sa technologie d’IA controversée. Il a annoncé des puces informatiques internes pour alimenter son superordinateur IA, Dojo. Il a également promis des mises à niveau de l’architecture de conduite autonome basée sur la vision pour rendre la voiture plus sûre.

Même si toutes ces promesses et dévoilements ont été faits au milieu d’une enquête gouvernementale controversée, aucune d’entre elles n’a volé la vedette comme le robot Tesla AI. Musk a été rejoint sur scène avec une personne en costume de robot pour la révélation d’un robot alimenté par l’IA, un produit qui, selon la société, aidera à effectuer des tâches physiques répétitives. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le dépasser et le maîtriser si besoin est, selon Musk.

Toutes ces nouvelles constituent une journée de négociation intéressante pour les actions TSLA. La pièce avance à hauteur d’environ 2% le lendemain de l’événement.

Coinbase verse 500 millions de dollars de bénéfices dans la crypto-monnaie

Coinbase annonce son premier grand investissement en tant qu’entité cotée en bourse. Pouvez-vous deviner ce qu’il achète? C’est vrai, l’échange crypto va investir ses bénéfices dans la monnaie numérique.

Le PDG Brian Armstrong annonce que le conseil d’administration de la société est tout à fait prêt à investir ses bénéfices dans la crypto-monnaie. L’investissement initial verra la société ajouter 500 millions de dollars d’actifs cryptographiques à son bilan. Dans l’ensemble, ce n’est pas un coup dur pour les économies de l’entreprise ; comme le rapporte le Wall Street Journal, l’investissement représente un peu plus de 20 % de l’ensemble des liquidités que la société a économisées pour l’aider à lutter contre la volatilité et les réglementations du marché.

Cela ne s’arrête pas non plus à cet investissement. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’investir 10% de ses futurs bénéfices trimestriels dans la cryptographie. Lors de son premier appel de résultats depuis son introduction en bourse, Coinbase a déclaré avoir enregistré un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars.

La société définit déjà les actifs que les investisseurs verront dans son bilan. Un article sur le blog Coinbase montre l’intention de l’entreprise d’investir cette masse de fiat dans Ethereum (CCC :ETH-USD), des pièces de preuve de participation, des cryptos DeFi et, bien sûr, Bitcoin (CCC :BTC-USD). Les deux pièces explicitement nommées enregistrent des gains sains au milieu de l’annonce; Ethereum grimpe de près de 8% ce matin et Bitcoin est en hausse de 6%.

Ce que nous regardons d’autre

La pénurie mondiale de puces continue d’étrangler les constructeurs automobiles, avec Toyota (NYSE :MT) et Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) indiquant tous deux que la production du troisième trimestre sera considérablement réduite. Major League Baseball (MLB) et marchandiseur sportif Fanatiques, Inc. parviennent à un accord sur la licence exclusive de la marchandise MLB. L’accord est suffisant pour renverser la fusion quasi-finale de la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) entre Topps et Capitale Mudrick (NASDAQ :BOUES). Avant sa mise à niveau du réseau Alonzo Purple, altcoin Cardano (CCC :ADA-USD) atteint aujourd’hui un nouveau record historique. C’est maintenant la troisième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière après avoir explosé Pièce Binance (CCC :BNB-USD).

