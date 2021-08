Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder.

Bon vendredi investisseurs ! Aujourd’hui est un grand jour avec le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprimant lors du symposium de Jackson Hole. Pendant ce temps, la Cour suprême annule une loi controversée et la Chine s’efforce encore plus d’empêcher ses entreprises de rechercher des capitaux à l’étranger. Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ?

Les S&P 500 est en hausse de 0,68% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,64% Nasdaq Composite est en hausse de 0,84%

Les réglementations strictes de la Chine sont l’un des sujets les plus brûlants de l’année. Le gouvernement central du pays réprime durement l’argent provenant de pays étrangers. Plus tôt dans l’année, l’accent était mis sur la crypto-monnaie; en tant que secteur financier non réglementé, le Parti communiste chinois (PCC) s’est opposé à la prise de bénéfices qui se produit à l’intérieur de ses propres frontières par les mineurs de crypto. En fait, le pays représente les trois quarts de la quantité totale de crypto minée dans le monde. Bien sûr, les gouvernements locaux du pays ont interdit l’extraction de crypto, et le ciblage de la classe d’actifs par le pays a été l’une des principales raisons de l’aubaine de la crypto il y a quelques mois.

Eh bien, récemment, la nation a jeté son dévolu sur les actions, en particulier les actions technologiques. Le PCC a sondé ses nombreuses grandes entreprises technologiques et a infligé des sanctions à gauche et à droite sous la forme de lourdes amendes. Alibaba (NYSE :BABA) est l’une de ces sociétés, passible d’une amende de 3 milliards de dollars à la suite d’une affaire antitrust.

Aujourd’hui, le pays sévit contre les offres publiques initiales (IPO) aux États-Unis. Le gouvernement cherche à protéger les données sensibles de ses citoyens ; en conséquence, aucune entreprise technologique ayant accès à ces données ne pourra voir une offre publique initiale à Wall Street.

Ce n’est certainement pas la première fois que le pays s’oppose aux entreprises à la recherche de capitaux étrangers. Il y a quelques semaines à peine, la société a mené une enquête sur une société de covoiturage Ai-je (NYSE :AI-JE) à la suite de son introduction en bourse. En fait, les règles strictes en place en Chine sont conçues pour empêcher les introductions en bourse étrangères de toutes ses sociétés ; les actions que vous voyez à Wall Street en provenance de Chine sont généralement des sociétés écrans utilisées pour contourner ces réglementations strictes.

La Cour suprême annule le deuxième moratoire sur les expulsions

Les derniers mois ont été plus que tumultueux en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. La variante delta s’avère être le défi le plus redoutable auquel sont confrontés les efforts pandémiques des États-Unis depuis le début du virus. Mais les choses empirent encore alors que la législation initiale élaborée pour protéger les citoyens commence à prendre fin, tandis que le virus continue de se déchaîner.

Il y a beaucoup de discussions autour du symposium de Jackson Hole d’aujourd’hui. Beaucoup sont impatients d’entendre le président de la Fed, Jerome Powell, sur les plans de la banque centrale pour réduire les dépenses liées à la pandémie. Alors que l’économie redevient stimulée à la suite des vaccinations, beaucoup diraient qu’il est temps de réduire l’économie de dépenses et de commencer à revenir à la normale. Mais il existe de nombreuses preuves que les choses ne sont pas normales ; en fait, le symposium a été déplacé vers une conférence virtuelle en raison de la propagation de la variante delta.

Et même si les choses ne sont certainement pas normales, il existe un camp de personnes qui pensent que nous devrions retourner dans un monde pré-pandémique. L’un de ces camps est celui qui célèbre la décision de la Cour suprême d’annuler le deuxième moratoire sur les expulsions.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis en place un deuxième moratoire pour protéger les locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer à cause de la pandémie. Le premier moratoire, mis en place par l’administration de l’ancien président Donald Trump, a expiré fin juillet. Le président Joe Biden refusant de prolonger ce moratoire, le CDC a donc mis en place son propre moratoire.

Le mandat du CDC n’a pas tenu bon devant les tribunaux – l’institution n’a pas la même autorité fédérale que le premier moratoire. À la suite de cette décision, retardée par 6 contre 3, 3,5 millions d’Américains risquent d’être expulsés dans les deux prochains mois. La décision est un véritable signe du «retour à la normale», même si les cas de variantes delta augmentent de manière significative.

