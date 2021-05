Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder

Bonjour et bon week-end du Memorial Day! La crypto s’effondre à nouveau, mais les investisseurs se tournent vers les NFT comme refuge. Cathie Wood fait parler de lui avec son ETF technologique ciblé et ses mots audacieux sur Bitcoin (CCC:BTC-USD) flop actuel. DC se prépare pour un vendredi chargé et chargé de budget précédant le long week-end. Les choses se passent bien avant les vacances. Alors que va faire la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 est en hausse de 0,12% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,41% Composite Nasdaq est en baisse de 0,01%

Alors, que fera le marché boursier aujourd’hui? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Gardez un œil sur Cathie Wood

Cathie Wood était la rock star de l’année dernière. Les actions technologiques ont bondi et ses ETF de pointe ont eu la possibilité de monter en flèche. le ETF Arche Innovation (NYSEARCA :ARKK) a enregistré des gains de 152 % en 2020, avec un portefeuille soutenu par des pièces comme Zoom (NASDAQ :ZM), Tesla (NASDAQ :TSLA), et Zillow (NASDAQ :ZG).

Les marées tournent pour le bois et les valeurs technologiques en général. Grâce à l’inflation, les investisseurs se détournent de la technologie et se tournent vers les consommations cycliques. Les entreprises d’investissement couvrent désormais leurs portefeuilles avec des paris baissiers sur l’ETF technologique de Wood, avec une augmentation des options de vente sur ARKK.

Deux douzaines d’entreprises d’investissement placent des Arche Investir ETF, y compris Gestion d’actifs Balyasny et Groupe Blackstone. Bien que l’option baissière soit généralement liée à un indice plus important, ces groupes ciblent ARKK grâce à sa croissance énorme au cours de la dernière année. Finissant 2019 avec une valeur de 1,9 milliard de dollars et atteignant une valeur de 28 milliards de dollars à la mi-février, l’opportunité semble être une évidence. Efrem Kamen de Investissements Pura Vida dit que « le niveau des flux de fonds dans l’ETF semblait être extrême ».

Alors que les cartes s’empilent contre elle à Wall Street, Wood fait des vagues dans les cercles de crypto-monnaie. Elle épingle le mouvement des actions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour la chute des valeurs Bitcoin. Notamment, elle nomme Elon Musk et sa récente controverse Bitcoin comme catalyseur principal :

«Il a été précipité par le mouvement ESG et cette notion, qui a été exacerbée par Elon Musk, qu’il y a de réels problèmes environnementaux avec l’extraction du bitcoin. Beaucoup d’achats institutionnels ont été mis en pause.

Le bavardage de Musk sur Bitcoin est considéré comme le coup de semonce de l’énorme consommation d’énergie de Bitcoin, et le renversement de l’acceptation par Tesla de la crypto comme méthode de paiement a directement précédé le crash de la pièce.

Wood est optimiste quant à la façon dont les déclarations de Musk affecteront la devise à long terme. «Il a encouragé beaucoup plus de conversation, beaucoup plus de réflexion analytique», dit-elle. “Et je crois qu’il va faire partie du processus.”

Le Congrès se prépare pour la proposition de budget de Biden

Les choses sont sur le point de devenir très intéressantes à Capitol Hill; La proposition de budget 2022 de Biden est sur le point d’atterrir sur les bureaux des membres du Congrès ce matin. Le budget entrant de 6 000 milliards de dollars entraînera les dépenses soutenues les plus élevées depuis la Seconde Guerre mondiale, et par un énorme moment pour l’administration Biden alors qu’elle espère faire pression pour la mise à niveau des infrastructures.

Les mises à niveau de la plomberie, l’Internet haut débit généralisé, l’extension des congés payés et l’expansion nationale des bornes de recharge pour véhicules électriques ne sont que quelques-unes des nombreuses améliorations que lui et d’autres démocrates espèrent approuver. “Il est maintenant temps de jeter les bases que nous avons posées, de faire des investissements audacieux dans nos familles, dans nos communautés, dans notre nation”, a-t-il déclaré jeudi à une foule lors d’un rassemblement à Cleveland.

Les démocrates contrôlant à la fois la Chambre et le Sénat, les chances de Biden d’obtenir l’approbation du budget sont plus élevées que celles de tout président précédent. Pourtant, il y a une ligne mince qu’il doit parcourir pour obtenir l’approbation. L’un des plus gros problèmes est le surfinancement du régime. Biden veut augmenter les impôts des sociétés et des hauts revenus afin de financer le budget. Il se tient actuellement pour laisser les réductions d’impôts de Donald Trump pour les revenus faibles et moyens expirer en 2025.

Le succès du budget reposera sur l’apaisement des modérés, comme le sénateur américain de Virginie-Occidentale Joe Manchin, sans s’aliéner les progressistes qui recherchent des impôts sur les sociétés encore plus élevés. Manchin a déclaré ouvertement son intention de ne pas soutenir la fiscalité que Biden inclut dans la proposition.

Les NFT deviennent un jeu phare pour les investisseurs en cryptographie

Les jetons non fongibles, ou NFT, ont le vent en poupe cette année alors que le monde de l’art numérique continue de gagner en légitimité et en popularité. Même la maison de vente aux enchères Christie’s possède une collection NFT. Et maintenant, les idéologies fiscales du monde de l’art «à l’ancienne» arrivent à l’art numérique.

La crypto, et les pièces de monnaie en particulier, s’effondrent encore aujourd’hui. Shiba Inu (CCC:SHIB-USD) et Dogecoin (CCC:DOGE-USD) sont durement touchés aux côtés des blockchains comme Ethereum (CCC:ETH-USD). Les pertes s’appuient sur quelques semaines difficiles pour la classe d’actifs.

Cependant, alors que ces cryptos ont commencé à s’effondrer au cours des semaines précédentes, des investisseurs avisés transféraient leur argent dans des NFT. Les volumes de transactions sur NFT connaissent une augmentation de 277% depuis janvier. La répression chinoise contre la crypto est un facteur important à cet égard; Les TVN sont à l’abri de la réglementation.

L’intérêt pour l’art déréglementé grandit parce que les gens y pensent de la même manière qu’ils pensent à cette impression originale de Warhol qu’ils ont en stock. « Pranksy », un collectionneur NFT bien connu, détient 100 000 NFT et affirme que l’art numérique est protégé des fluctuations cryptographiques :

« Les gens qui ont dépensé des milliers de dollars en NFT ne vont pas les vendre à 50 % de rabais demain, du moins pas beaucoup le sont. Tout comme les marchés d’art traditionnels qui s’opposent aux tendances de Wall Street, je pense que beaucoup voient certains NFT comme une réserve de valeur. »

