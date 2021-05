Que fera le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue à la bourse aujourd’hui! Alors que nous nous préparons à conclure une autre longue semaine, il reste encore beaucoup à digérer pour les investisseurs. Alors, que fera la bourse aujourd’hui?

le S&P 500 est en hausse de 1,14% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,82% Composite Nasdaq est en hausse de 1,67%

Alors, que fera le marché boursier aujourd’hui? Voici les principales histoires.

Que fera le marché boursier aujourd’hui? Parlez de la réglementation.

Les critiques de la cryptographie se rabattent souvent sur deux récits:

Crypto-monnaies comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) consomment beaucoup d’énergie, souvent d’origine fossile, ce qui les rend néfastes pour l’environnement. En raison d’un manque de réglementation, les crypto-monnaies sont un foyer d’activités criminelles.

Plus tôt cette semaine, nous avons vu le premier jouer en grand. Elon Musk a annoncé que Tesla (NASDAQ:TSLA) n’accepterait plus BTC comme mode de paiement, citant les impacts environnementaux impliqués dans l’extraction de Bitcoin. En particulier, il s’est dit préoccupé par les sources d’énergie fossiles, comme le charbon. Bien que de nombreux crypto-taureaux ne tiennent pas compte de l’impact environnemental lors de la prise de décisions d’investissement, BTC a été ravi de l’actualité. Certains investisseurs ont trouvé une lueur d’espoir dans les pièces dites vertes comme Chia (CCC:XCH-USD) et Cardano (CCC:ADA-USD).

Le deuxième récit continue de se cacher sous la surface. Hier, Bloomberg a rapporté que Binance faisait l’objet d’une enquête conjointe de l’IRS et du ministère américain de la Justice. Bien que les enquêteurs n’aient accusé aucun Binance d’actes répréhensibles, ils disent qu’ils tentent d’éradiquer les activités criminelles sur un marché non réglementé. BinanceCoin (CCC:BNB-USD) plongé dans l’actualité.

Alors, quelle est la ligne du bas? De toute façon, le marché de la cryptographie continue de se réchauffer et on ne sait pas ce que les régulateurs peuvent réellement faire. Pour les investisseurs cependant, il est important de surveiller les grandes entreprises comme Tesla, Carré (NYSE:SQ) et MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Avec la pression pour ajouter Bitcoin aux bilans et la pression pour naviguer dans les eaux réglementaires, comment ces entreprises vont-elles procéder? Comment traiteront-ils BTC? Et qu’est-ce que cela signifie alors que les grandes banques se lancent dans l’engouement pour la crypto?

Bienvenue à Williston, Dakota du Nord

Bientôt, les habitants d’une ville du Dakota du Nord paieront leurs factures sur la blockchain.

Les résidents de Williston auront la possibilité d’effectuer des paiements d’utilité en utilisant des crypto-monnaies grâce à un nouveau partenariat avec BitPay. Selon les dirigeants de la ville, la cryptographie offre aux résidents une plus grande sécurité, une plus grande commodité et des économies de coûts. BitPay facture des frais de 1% pour les factures de services publics, par rapport à une commission de 3% sur les paiements de Google Pay et Apple Pay.

Et tandis que Williston commence petit, la ville explore déjà une expansion cryptographique. Si les choses se passent bien, les résidents pourraient bientôt utiliser des crypto-monnaies pour payer les frais de licences, de décharges et de permis.

Surtout, réfléchissez à deux fois avant de rouler les yeux. De nouvelles données de mai 2021 montrent que 46 millions d’Américains – environ 17% des adultes – possèdent Bitcoin. Ce pourcentage est de 14% à la fin de 2020, et il semble probable qu’il continuera de croître à mesure que l’adoption générale se poursuit.

Williston n’est pas non plus le seul dans ses efforts de cryptographie. Alors que les gouvernements des États et locaux cherchent à être en avance sur le jeu, la pression pour adopter les monnaies numériques s’intensifie. Fin avril, une ville du Tennessee a annoncé qu’elle cherchait à payer ses employés en crypto-monnaie. Il souhaite également commencer à extraire Bitcoin et ajouter BTC au bilan de la ville.

Alors qu’en pensez-vous: voulez-vous être payé en Bitcoin?

A est pour «Alpha» et «AMC»

Divertissement AMC (NYSE:AMC) montre aux investisseurs de détail qu’il peut être le vrai patron du mème.

Ces derniers jours, les investisseurs se sont rendus sur les sites de médias sociaux avec le hashtag #AMCSqueeze, entre autres. L’objectif est simple, obliger les vendeurs à découvert à couvrir leurs positions et à reconnaître le pouvoir de la foule de détaillants. La vente d’actions par AMC, qui permettra de lever 428 millions de dollars et de l’aider à rembourser sa dette, contribue à alimenter l’enthousiasme. Selon les analystes, il s’agit d’une décision intelligente, aidant la chaîne de théâtre à consolider son bilan avant la réouverture complète de Covid-19 et son expansion internationale.

Il a également transformé AMC en alpha.

Auparavant, de bonnes nouvelles de GameStop (NYSE:GME) conduit AMC, Cadran solaire (NASDAQ:SNDL), Koss (NASDAQ:KOSS), La mûre (NYSE:BB) et d’autres actions dites Reddit plus élevées. Cette fois, avec le soutien croissant de la communauté, AMC stock prouve qu’elle peut jouer ce rôle. Alors que les investisseurs se rallient à nouveau aujourd’hui derrière # AMC100K, gardez un œil sur cette histoire.

Vous pouvez lire plus ici.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

