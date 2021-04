Que fera le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue à la bourse aujourd’hui! Il y a beaucoup de choses sur le robinet, y compris les revenus provenant de Amazon (NASDAQ:AMZN), Twitter (NYSE:TWTR), MasterCard (NYSE:MA) et chenille (NYSE:CHAT). Un autre rapport sur les résultats de ce soir promet de donner un aperçu des impacts de la pénurie de puces sur les constructeurs de véhicules électriques. Alors, avec tout cela au calendrier, que fera la bourse aujourd’hui?

Source: Shutterstock

le S&P 500 est en hausse de 0,7% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,45% Composite Nasdaq est en hausse de 0,62%

Alors, que fera le marché boursier aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Que fera le marché boursier aujourd’hui? Parlez des dépenses.

Hier, le président Joe Biden a dévoilé son plan pour les familles américaines et les modifications fiscales qu’il propose pour financer la proposition. Le plan lui-même comprend deux ans de collège communautaire sans frais de scolarité pour chaque école maternelle américaine, sans frais de scolarité pour les trois et quatre ans, et des congés familiaux et médicaux payés pour les travailleurs. La Maison Blanche appelle également à des dépenses importantes pour les campagnes de lutte contre la pauvreté des enfants.

Au total, ce plan s’élève à 1,8 billion de dollars. Cela comprend 1 billion de dollars de dépenses et 800 milliards de dollars de crédits d’impôt. Combinée avec son plan de sauvetage américain et son plan d’emploi américain, cette proposition décrit un plan pour guérir l’économie et les impacts de Covid-19. Il devra également faire face à la répression des législateurs républicains.

Une partie de ce recul vient du plan de financement.

À l’heure actuelle, Biden réclame environ 1,5 billion de dollars de hausses d’impôts. Cela comprendra presque doubler le taux de base des impôts sur les plus-values, passant de 20% à près de 40%. Pour les Américains les plus riches, des prélèvements fiscaux supplémentaires porteront le taux au-dessus de 40%. Biden appelle également à appliquer cette taxe aux actifs après le décès. Il appelle également à augmenter le taux d’imposition le plus élevé de 37% à 39,6% et à dépenser environ 80 milliards de dollars pour renforcer les capacités d’application de l’Internal Revenue Service.

Attendez-vous à ce que les discussions se poursuivent à Wall Street ce matin, alors que les investisseurs réfléchissent à ce que le plan américain pour les familles et les modifications fiscales associées signifieront pour eux. Vous pouvez trouver la fiche complète de la Maison Blanche sur la proposition ici.

Nio aura-t-il des jetons avec sa baisse de revenus?

Plus tard aujourd’hui, Nio (NYSE:NIO) partagera ses résultats du premier trimestre, et les investisseurs surveillent de près. La société a été l’un des meilleurs gagnants en 2020, mais l’action NIO a perdu 15% jusqu’à présent dans l’année. Wall Street veut savoir: le constructeur de véhicules électriques peut-il changer les choses?

Avant le rapport sur les résultats, il y a quelques bons signes. Nio a suscité l’enthousiasme avec les mises à jour de l’entreprise, y compris le début officiel de la construction de son Neo Park. Il s’agit d’un parc industriel de véhicules électriques intelligents à Hefei, la capitale de la province d’Anhui. Pour Nio, ce sera l’occasion de gagner en légitimité et de centraliser ses investissements en R&D. Plus important encore, la société affirme qu’elle aura une capacité de production annuelle de 1 million de véhicules. Alors que Nio s’efforce d’augmenter la production et d’établir de nouveaux records de livraison, cette capacité améliorée est essentielle.

Nio fait également de grands pas avec son histoire d’expansion. Les investisseurs savent que la société partagera officiellement ses plans pour la Norvège la semaine prochaine, mais aujourd’hui, d’autres récits font le buzz. Des rapports sur les réseaux sociaux indiquent que les véhicules Nio ont fait leurs débuts en Russie. De plus, des publications relativement récentes sur LinkedIn indiquent que Nio pourrait faire son entrée au Royaume-Uni.

Toutes choses combinées, il semble que Nio se prépare pour un rapport de bénéfices spectaculaire. Cependant, la pénurie de copeaux en cours pourrait faire dérailler ces plans.

Nio a déjà annoncé un arrêt temporaire de la production, même si cela n’a pas empêché la société de déclarer des livraisons record au premier trimestre. Cela pourrait-il changer? Nio sera-t-il obligé de changer ses perspectives pour le reste de l’année? Juste ce matin, ancien constructeur automobile Gué (NYSE:F) a déclaré qu’il devra réduire sa production de moitié au cours du deuxième trimestre en raison de la pénurie. General Motors (NYSE:GM) a également déclaré que c’était le pire problème d’approvisionnement automobile jamais rencontré.

Comme l’a écrit ce matin Robert Lakin, contributeur d’InvestorPlace, Nio a une chance de s’envoler après les bénéfices, tant que la pénurie de jetons est de son côté. Restez à l’écoute.

Ethereum gagne, mais est-il trop tard?

Ethereum (CCC:ETH-USD), la crypto-monnaie n ° 2 derrière Bitcoin (CCC:BTC-USD), a continué à établir une série de nouveaux sommets sans précédent. En fait, l’ETH vient de toucher un nouveau sommet de 2795,91 $ plus tôt ce matin.

Comme l’écrivait récemment Vivian Medithi, rédactrice en chef d’InvestorPlace, ces enregistrements font suite à un soutien croissant pour Ethereum. Une nouvelle baisse des frais GAS – les frais associés aux étapes de calcul nécessaires pour effectuer des transactions sur le réseau Ethereum – a renforcé le support. La Banque européenne d’investissement est sur le point de vendre des obligations sur la blockchain Ethereum, et les fonds négociés en bourse Ethereum trouvent des inscriptions sur les bourses canadiennes.

Alors, que signifie tout cela? L’équipe de Morning Brew a souligné que beaucoup considèrent Ethereum comme de l’argent, tandis que Bitcoin est de l’or. Cependant, avec le soutien général, Ethereum continue de croître. Le rôle joué par la crypto dans l’alimentation de tout ce qui concerne les jetons non fongibles, y compris les principales plates-formes telles que CryptoKitties, joue également un rôle important dans les choses. Cela signifie-t-il qu’Ethereum vient détrôner Bitcoin?

Pas si vite. Bien qu’Ethereum ait certainement ses soutiens, il y a une autre histoire clé à regarder.

Ces dernières semaines, les investisseurs ont apporté leur soutien à des altcoins encore plus petits qui promettent de rivaliser avec Ethereum avec des frais moins élevés et des transactions plus rapides.

Prenons par exemple Fantom (CCC:FTM-USD), qui possède l’une des blockchains les plus rapides au monde et accumule des investissements institutionnels. Il y a aussi Polygone (CCC:MATIC-USD), qui de la même manière établit de nouveaux sommets et attire l’attention en tant que rival d’Ethereum.

La ligne du bas? Ethereum gagne peut-être sur Bitcoin, mais les investisseurs ne peuvent pas ignorer les autres altcoins dans l’espoir de prouver leur mérite contre des joueurs plus importants.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est la rédactrice du marché d’aujourd’hui pour InvestorPlace.com.