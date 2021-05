Que fera le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue à la bourse aujourd’hui! Le week-end est presque là, Microsoft (NASDAQ:MSFT) veut remplacer Calibri, et Wall Street est à nouveau occupé. Alors, que fera la bourse aujourd’hui?

le S&P 500 est en baisse de 0,61% Moyenne industrielle Dow Jones est en baisse de 0,65% Composite Nasdaq est en baisse de 0,35%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les meilleures histoires.

Que fera le marché boursier aujourd’hui? Boum ou buste.

L’une des plus grandes histoires du marché boursier est le push and pull actuel.

Sommes-nous dans une bulle ou un boom? Surtout, il n’y a pas deux experts de la même manière d’aborder cette question. Certains indicateurs économiques, comme un plateau imminent des taux de vaccination, la hausse des prix à la consommation et la fin prochaine des mesures de relance du gouvernement comme un moratoire sur les expulsions, soulèvent des craintes de bulle. La soi-disant mousse du marché et la frénésie des stocks de meme contribuent également à ces craintes.

Cependant, d’autres indicateurs économiques clignotent en vert et annoncent un énorme boom de réouverture en cours. De plus, la Californie va de l’avant avec son plan de réouverture de Disneyland. New York pense que Broadway sera de retour en action dans quelques mois.

Aujourd’hui, un autre de ces indicateurs haussiers provient des bénéfices des entreprises. À l’aube de cette semaine dominée par la technologie, les investisseurs ne savaient pas trop à quoi s’attendre. Les entreprises ont plus que livré. Pomme (NASDAQ:AAPL) a enregistré une croissance massive des ventes, et Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) a grimpé en flèche grâce à YouTube. chenille (NYSE:CHAT) a gagné grâce à la hausse de l’activité de construction tandis que Visa (NYSE:V) a profité d’un boom des paiements. Même Procter & Gamble (NYSE:PG) continue de bien se porter, grâce à la demande continue de produits de nettoyage.

Alors, quelle est la ligne du bas? Une chose à retenir immédiatement est que ces bénéfices surviennent à un moment où de nombreuses prévisions sont en suspens, ce qui les rend difficiles à interpréter. Un autre est que les investisseurs doivent procéder avec prudence. À moins d’avoir une boule de cristal, il est tout simplement difficile de dire ce qui va suivre.

Les grands gagnants de Biden

Le président Joe Biden est président depuis 100 jours maintenant, et il est temps de vérifier son bulletin.

Comme l’écrit l’équipe de Morning Brew, en termes de marché boursier, il a passé un bon moment. le S&P 500 a gagné plus de 10% depuis son inauguration, ce qui en fait les 100 meilleurs jours depuis FDR. En fait, la moyenne depuis 1929 n’est que de 3,8%. Bien qu’il existe une variété d’autres facteurs influant sur la performance des marchés boursiers, les investisseurs veulent toujours connaître les plus grands gagnants.

Peut-être sans surprise, GameStop (NYSE:GME) et de nombreux autres noms spéculatifs à petite capitalisation ont été les premiers gagnants. GameStop, alimenté par Ryan Cohen et r / WallStreetBets, a grimpé de 340% au cours des 100 premiers jours de Biden. Autres gagnants des petites capitalisations inclus Callon Pétrole (NYSE:CPE).

Mais en mettant l’accent sur le S&P 500, voici les cinq meilleurs gagnants du S&P 500 au cours des 100 premiers jours de Biden:

Technologie Seagate (NASDAQ:STX), gains de 59%

Écart (NYSE:GPS), gains de 54%

Nucor (NYSE:NUE), gains de 49%

Marques L (NYSE:KG), gains de 46%

Wells Fargo (NYSE:WFC), gains de 43%

Tristesse d’été (piscine)

Au cours de la pandémie, la demande de piscines d’arrière-cour a explosé.

Les piscines communautaires sont interdites pour beaucoup, et les familles se sentent obligées de trouver de nouvelles façons de se divertir. Bien que ce ne soit pas la solution la moins chère, les piscines d’arrière-cour ont vu la demande continuer d’augmenter. Selon Groupe Latham (NASDAQ:NAGER) PDG Scott Rajeski, cette tendance ne fera que se poursuivre. En fait, alors que la pandémie a poussé les propriétaires à investir dans leurs espaces extérieurs, il pense que 10 à 12% des propriétaires qui n’ont pas actuellement de piscine en achèteront une au cours des cinq prochaines années. Cela pourrait laisser le stock SWIM nager dans les bénéfices.

Latham Group n’est pas seul. La pandémie a accueilli les sociétés de piscines sur les marchés publics et les a aidées à gagner. D’autres nouveaux visages incluent Hayward Holdings (NYSE:HAYW) et Leslie’s (NASDAQ:LESL).

Cependant, un requin est maintenant entré dans les eaux de l’arrière-cour.

Les propriétaires sont maintenant confrontés à une pénurie généralisée de chlore, en raison d’une demande accrue et d’un incendie dans une usine de fabrication de produits chimiques qui limitait l’offre. Comme CNBC l’a signalé, il s’agit de la pire pénurie de chlore jamais enregistrée aux États-Unis, et les prix sont déjà en hausse. Cela portera un coup dur aux propriétaires qui cherchent à vaincre la chaleur et à tirer profit de leurs investissements dans leur arrière-cour. Une pénurie de comprimés de chlore nécessaires déclenchera à son tour des pénuries d’autres formes, comme le chlore en poudre et liquide.

Pour les propriétaires, cela pourrait apporter un épisode de tristesse estivale (piscine). Pour une société cotée en bourse, cela pourrait être un ticket pour les beaux jours. Pétrole Occidental (NYSE:OXY) est l’un des seuls fabricants nationaux de ces comprimés de chlore, et il ressent définitivement l’augmentation de la demande. Alors que la saga de la pénurie estivale continue d’évoluer, gardez cette histoire sur votre radar.

