Que fera le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue à la bourse aujourd’hui! Wall Street connaît un bouleversement après le rapport sur l’emploi d’avril, et les investisseurs sont aux aguets. Alors, que fera la bourse aujourd’hui?

Source: Shutterstock

le S&P 500 est en hausse de 0,72% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,45% Composite Nasdaq est en hausse de 1,30%

Alors, que fera la bourse aujourd’hui? Voici quelques-unes des principales histoires.

Que fera le marché boursier aujourd’hui? Parlez des emplois.

En commençant ce matin, Wall Street était de plus en plus confiant dans une histoire de reprise linéaire.

Les analystes réclamaient que le chiffre de la masse salariale non agricole d’avril s’établisse à 1 million. Les espoirs étaient grands que le déploiement en cours du vaccin Covid-19 et l’assouplissement des restrictions ramènent les travailleurs américains à un emploi. Au lieu de cela, nous avons appris ce matin que l’économie n’a créé que 266 000 emplois le mois dernier. Les gains d’emplois à partir de mars 2021 ont également été révisés à la baisse.

La conclusion immédiate est que la récupération de Covid-19 n’est pas une histoire linéaire. Comme Courtenay Brown l’a écrit pour Axios, le rapport prouve que «l’économie n’est pas une science» et que l’histoire de la reprise restera «difficile».

Pour compliquer l’histoire, on parle de plus en plus d’une pénurie sur le marché du travail. Avant vendredi matin, les analystes ont déclaré qu’une pénurie de main-d’œuvre freinerait la croissance de l’emploi en avril. En d’autres termes, que nous pourrions voir un chiffre supérieur à 1 million, mais les employeurs ont du mal à recruter suffisamment de travailleurs. Les facteurs contributifs comprennent (en fonction de la personne à qui vous demandez) des prestations de chômage améliorées, des salaires horaires insuffisants, les risques pour la santé restants de Covid-19 et l’apprentissage à distance.

Alors qu’est-ce qui vient ensuite? Comme Brown l’a également souligné, le marché boursier a réagi favorablement au rapport, car il fournit une justification supplémentaire à la position de la Réserve fédérale. Les attentes d’une hausse des taux avant décembre 2022 sont désormais de retour sous les 50%.

Pour les investisseurs, les actions de croissance peuvent sembler très brillantes en ce moment. Cependant, avec la preuve d’une bulle émergente, il fait maintenant prendre des bénéfices.

L’or à l’ancienne a toujours son éclat

Bitcoin (CCC:BTC-USD) a fait parler d’elle à Wall Street, mais l’or de la vieille école ouvre la voie à la hausse vendredi matin. En fait, les prix de l’or ont atteint de nouveaux sommets depuis février 2021, remontant au-dessus de 1840 dollars l’once.

Alors, qu’est-ce qui motive le mouvement? Et que peuvent en tirer les investisseurs?

L’or est ce que de nombreux investisseurs considèrent comme la couverture initiale contre l’inflation. Le métal précieux a commencé à gagner du terrain au début de la pandémie, le Congrès et la Réserve fédérale injectant de l’argent dans l’économie. Une récente baisse du rendement réel du bon du Trésor américain à 10 ans a aidé l’or à retrouver ses récents sommets. En effet, des rendements plus faibles aident les prix de l’or, qui, selon les analystes, sont désormais inférieurs à la juste valeur.

À l’approche de ce matin, on craignait que ce catalyseur haussier ne prenne bientôt fin avec le rapport sur la masse salariale d’avril. C’est à cause de ce que les analystes appellent le tapering talk – l’idée que la Fed devra bientôt revenir sur ses politiques de stimulation de l’inflation. Cependant, le rapport décevant a, comme l’a écrit Zero Hedge, atténué ce discours effilé. Les prix de l’or cherchent maintenant à continuer de grimper.

Cela signifie-t-il que Bitcoin est une vieille nouvelle? Non. En fait, comme l’écrit CoinDesk, l’histoire nous montre qu’une hausse des prix de l’or peut aider à faire grimper BTC.

L’économie des créateurs rencontre la crypto

Il est indéniable que Covid-19 a plongé l’économie des créateurs dans une période de boom – 29% des étudiants américains disent aspirer à devenir des créateurs. En tant que tel, l’argent du capital-risque afflue rapidement dans cet espace, et un nouveau rapport de Ramure montre où il va. La catégorie qui connaît la croissance la plus rapide est la monétisation de l’audience, des plates-formes qui aident les créateurs à monétiser leur audience une fois qu’ils ont une plate-forme.

Comme Kaya Yurieff l’a écrit pour The Information, cela est nécessaire car les créateurs sont confrontés à des limites sur les publications de marque. Les plates-formes de monétisation d’audience promettent de transformer les membres du public régulier en super fans et permettent aux créateurs de vendre du contenu éducatif, des interactions avec les fans et même des jetons sociaux.

Mais que sont les jetons sociaux? Comme l’a récemment écrit William White, contributeur d’InvestorPlace, les jetons sociaux sont une tendance à la crypto-monnaie qui émerge rapidement. Il s’agit d’une forme de jeton cryptographique qui permet aux utilisateurs d’acheter une marque, un créateur ou une communauté. Dans certains cas, le créateur ou la marque n’a même pas besoin d’être impliqué. Les plates-formes populaires incluent Bitclout, Se rallier, Créateur et Rouleau.

Alors qu’est-ce que cela signifie vraiment? Et pourquoi les investisseurs devraient-ils s’en soucier? Eh bien, nous savons que l’économie des créateurs et les crypto-monnaies explosent toutes les deux en ce moment. Les jetons sociaux sont l’intersection et attirent rapidement l’attention. Carole Baskin de la renommée de Tiger King a lancé un jeton de fan sur Rally cette semaine, et l’intérêt des recherches autour de sa pièce $ CAT reste élevé. Les jumeaux Winklevoss ont également identifié les jetons sociaux comme l’une des tentatives les plus prometteuses dans l’espace crypto.

La ligne du bas: Qu’il s’agisse d’un boom ou d’une bulle sur le marché, les investisseurs recherchent de nouvelles opportunités. Les jetons sociaux éliminent déjà les jetons non fongibles (NFT) de la sellette.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est rédactrice en chef de Today’s Market avec InvestorPlace.com.