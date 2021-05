Que fera le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue à la bourse aujourd’hui! Alors que les retombées de la cyberattaque du Colonial Pipeline restent au premier plan, que va faire la bourse aujourd’hui?

Source: Shutterstock

le S&P 500 est en baisse de 1,7% Moyenne industrielle Dow Jones est en baisse de 1,73% Composite Nasdaq est en baisse de 1,55%

Alors, que fera le marché boursier aujourd’hui? Voici quelques-unes des principales histoires.

Que fera le marché boursier aujourd’hui? Préparez-vous à la prochaine pandémie…

Aujourd’hui, beaucoup de Wall Street se préparent à la prochaine pandémie.

Mais au lieu de se pencher sur les startups de biotechnologie, ils se tournent vers les entreprises de cybersécurité. En effet, la récente cyberattaque contre le pipeline Colonial a mis en évidence un risque sérieux. Les pirates ont pu arrêter les opérations de pipeline, provoquant une pénurie de gaz sur la côte Est et insufflant une énorme incertitude sur le marché de l’énergie.

Bien que Colonial Pipeline annonce qu’il commencera à rouvrir cette semaine, l’attaque a reçu une attention et une action nationales. DarkSide, le groupe responsable de l’attaque, a même présenté une demi-excuse.

Comme l’écrit Axios, toutes les attaques ne recevront pas cette attention et cette réponse. Et aucune entreprise ne dispose de toutes les ressources nécessaires pour vaincre la pandémie de ransomware. En fait, pour répondre de manière adéquate aux risques croissants de cybersécurité, Axios affirme qu’il pourrait prendre une coalition de centaines de pays. D’autres opérateurs de pipelines et d’infrastructures énergétiques sont aux aguets, tout comme les opérateurs de services publics en général.

Alors, quelle est la ligne du bas? Cette pandémie de ransomwares, comme le surnomme Axios, ne ralentit ni ne disparaît. Pour avoir une chance contre elle, les États-Unis devront travailler avec leurs alliés et se pencher sur les dépenses de cybersécurité. Pour les investisseurs, tirer parti du besoin croissant de solutions de sécurité semble être un pari intelligent. Considérez maintenant ces sept valeurs de cybersécurité axées sur la croissance.

Qui sera la prochaine Cathie Wood?

Il y a quelques mois à peine, Cathie Wood était annoncée comme le prochain Warren Buffett. Sa Ark Invest les fonds négociés en bourse, comme le produit phare ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK), montaient en flèche. Buffett semblait tout à fait trop old-school, tandis que les paris comme Tesla (NASDAQ:TSLA), Palantir (NYSE:PLTR), DraftKings (NASDAQ:DKNG), Skillz (NYSE:SKLZ) et Roku (NASDAQ:ROKU) ont été les gagnants du marché.

Maintenant, les investisseurs quittent ARKK et Cathie Wood à la recherche de la meilleure chose à faire.

Aujourd’hui, Bloomberg a rapporté que les actifs d’ARKK ont chuté en dessous de 20 milliards de dollars pour la première fois depuis janvier, sombrant dans une vente technologique plus large. Certains titres de premier plan, comme Tesla, sont confrontés à des défis spécifiques. Le leader du véhicule électrique fait face à la pression en Chine. D’autres ont du mal à imaginer la vie post-pandémique, lorsque les consommateurs sont moins en ligne et plus en déplacement. Pourtant, d’autres valeurs technologiques sont victimes de craintes de taux d’intérêt et d’anticipations de bénéfices. Même les géants de la Big Tech aiment Facebook (NASDAQ:FB) et Pomme (NASDAQ:AAPL) font mal.

Qu’est-ce que cela signifie? Le premier point à retenir est qu’avec les actions technologiques en difficulté, ARKK devra faire face à une douleur continue. Le fonds emblématique vient de vendre un tiers de ses avoirs Apple, bien que Wood affirme qu’elle aime la configuration actuelle du marché.

Le deuxième point à retenir est que les investisseurs modifient déjà leurs stratégies. Les rapports mettent en évidence l’argent de détail laissant des actions individuelles pour les ETF… mais pas ceux de Wood. Alors qu’ARKK se débat dans la déroute technologique en cours, à la recherche de la nouvelle Cathie Wood pour sortir de l’ombre défensive.

Je manque vraiment des concerts

… Et de nombreux autres consommateurs ressentent la même chose. Nation vivante (NYSE:LYV), promoteur d’événements et exploitant de sites, peut manquer des événements en direct plus que quiconque.

À ce stade, les investisseurs connaissent l’histoire. Covid-19 a brusquement interrompu les concerts, les événements sportifs et les festivals. Pour combler une lacune, Live Nation a adhéré à la tendance virtuelle. Il a pris une participation majoritaire dans Veeps, et a déployé une série de concerts diffusés en direct. Mais les investisseurs en actions LYV recherchent la vraie chose.

Plus d’un an après le début de la pandémie, ces investisseurs attendent toujours. Live Nation vient de signaler que les ventes du premier trimestre étaient toujours en baisse de 79% en l’absence d’événements en direct.

Cependant, comme le souligne l’équipe de Robinhood Snacks, il y a une lueur d’espoir dans cette histoire. L’action LYV a en fait remonté, car les analystes de Jefferies voient un sérieux potentiel post-pandémique dans l’espace des événements en direct. En fait, Robinhood a déclaré que Live Nation avait un potentiel de fronde. Non seulement il récupérera, affirment-ils, mais il battra même ses chiffres de 2019. Demande refoulée, dépenses de vengeance, surcompensation, vous l’appelez. Ces facteurs pourraient conduire les consommateurs et les artistes vers des salles de concert dans des foules jamais vues auparavant.

Pour les investisseurs, c’est une théorie intéressante. C’est aussi l’occasion de se pencher sur d’autres actions de fronde, des noms de consommation discrétionnaire qui pourraient exploser après la pandémie. Regardez à Carnaval (NYSE:CCL), Disney (NYSE:DIS) et plus. Par exemple, Royal Caribbean (NYSE:RCL) indique que les réservations ont déjà augmenté de 30% depuis le début de l’année.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est rédactrice en chef de Today’s Market avec InvestorPlace.com.