Que fera le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à regarder.

Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous pour en savoir plus sur le rouge Coinbase L'introduction en bourse et tout ce que les investisseurs peuvent attendre du marché boursier aujourd'hui.

Pour commencer, les principaux indices gagnent tous mercredi matin. le S&P 500 est en hausse de 0,16%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,6%. le Composite Nasdaq est également dans le vert, légèrement en hausse pour lancer la journée.

Alors, que fera le marché boursier aujourd’hui? Découvrez les meilleures histoires.

Que fera le marché boursier aujourd’hui? Regardez l’introduction en bourse de Coinbase.

Aujourd’hui, Coinbase commencera à trader sur le Échange Nasdaq, et Wall Street y prête une attention particulière.

C’est en grande partie à cause de ce que Coinbase représente pour les crypto-taureaux et de ce que cela signifie pour les crypto-monnaies individuelles. Comme nous l’avons écrit précédemment, Coinbase a un effet connu sur les cryptos répertoriés sur sa plate-forme. Les jetons enregistrent un rendement moyen de plus de 90% dans les premiers jours suivant leur cotation – plus élevé que sur tout autre échange. Cela incite les investisseurs à prêter une attention particulière à une poignée d’altcoins à la suite de leurs récentes annonces. Coinbase est également le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Et surtout, il s’agit de la plus grande startup de cryptographie à être répertoriée sur une grande bourse américaine à ce jour.

Comme Erin Griffith l’a écrit pour le New York Times, de nombreux crypto-taureaux voient l’introduction en bourse de Coinbase aujourd’hui comme une justification, comme une preuve Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD) et tant d’autres pièces méritent le battage médiatique. Vous pouvez le considérer comme un coming-out comme Griffith l’appelle, ou peut-être un bal débutant.

Alors que vous vous préparez pour que l’action COIN fasse sensation lorsqu’elle commence à négocier, considérez ces histoires d’InvestorPlace. Assurez-vous de préparer votre esprit et votre portefeuille pour l’introduction en bourse de Coinbase:

Dogecoin: De 14 cents à 10 $?

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) est en feu.

Les investisseurs ont aboyé la pièce de monnaie toute la semaine, et cela porte vraiment ses fruits. Pour la toute première fois, DOGE a échangé au-dessus de la barre des 14 cents, établissant un nouveau record absolu. Cela signifie également que Dogecoin a enregistré des gains tout simplement impressionnants jusqu’à présent cette année, en hausse de 2000%. Cela n’est probablement pas tout à fait surprenant pour les crypto-taureaux, en particulier avec les analystes qui continuent d’augmenter leurs prévisions de prix Dogecoin.

Mais jusqu’où DOGE peut-il aller? Comme les critiques le soulignent rapidement, l’altcoin a été créé par ses fondateurs pour être une blague. Cela pourrait l’empêcher d’obtenir le type de soutien institutionnel que Bitcoin et Ethereum sont actuellement.

Cependant, Dogecoin a des forces puissantes de son côté. Des bailleurs de fonds célèbres comme Elon Musk continuent de rapporter la pièce, promettant de l’emmener sur la lune. Les Mavericks ont commencé à l’accepter comme un paiement pour les billets et la marchandise. Le passionné #DogeArmy promet de porter DOGE à 1 $ dès que possible.

L’analyste des marchés d’InvestorPlace, Tom Yeung, pense qu’il y a un chemin pour DOGE pour atteindre 10 $, tant que deux choses se produisent. Le premier est que Dogecoin doit s’attaquer à sa structure inflationniste. Contrairement à Bitcoin, dont l’offre de jetons est limitée, plus de DOGE est frappé chaque jour. Pour cette raison, Yeung dit qu’il sera difficile pour Dogecoin de maintenir les énormes gains que nous avons constatés dans BTC. De plus, Yeung dit que certains de ses soutiens de premier plan doivent mettre leur argent là où ils sont. En d’autres termes, bien que Musk soit responsable de plusieurs rassemblements à court terme, il pourrait porter DOGE à 10 $ s’il créait une fondation caritative Dogecoin pour financer le développement. Les investisseurs qui souhaitent que cela se produise doivent être prêts à contribuer.

Vous pouvez en savoir plus sur le cas de Dogecoin pour atteindre 10 $ ici.

Ce que nous regardons d’autre

Les principales crypto-monnaies et Dogecoin ne sont pas seuls dans leur rassemblement matinal. Comme l’a souligné Robert Lakin, contributeur d’InvestorPlace, VeChain (CCC:VET-USD) reçoit également un coup de pouce, l’EFP atteignant un nouveau record absolu. Il semble que les partenariats de grands noms et le battage médiatique de Coinbase IPO soient les catalyseurs moteurs. Bernie Madoff est décédé en prison mercredi matin à l’âge de 82 ans – en savoir plus sur Axios.

Nikola (NASDAQ:NKLA) et d’autres stocks de piles à combustible sont en mouvement mercredi. Le catalyseur moteur est un accord que Nikola vient de conclure pour construire l’infrastructure de l’hydrogène en Allemagne.

ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) a peut-être fait la une des journaux grâce aux retombées d’Archegos Capital Management, mais l’analyste des marchés d’InvestorPlace, Joanna Makris, dit qu’il y a une autre raison pour laquelle vous devriez prêter attention aux actions VIAC.

