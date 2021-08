Que fera le marché boursier aujourd’hui, le 18 août ? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue en bourse aujourd’hui ! Les investisseurs attendent avec attention les minutes de juillet de la Réserve fédérale pour sortir aujourd’hui et les vaccins sont également à l’honneur. Les États-Unis commenceront officiellement à distribuer des injections de rappel du vaccin Covid-19 en septembre. Donc, au-delà de faire de nouveaux plans pour se faire vaxxer, que fera le marché boursier aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Le S&P 500 est en baisse de 0,03% Moyenne industrielle Dow Jones est en baisse de 0,11% Composite Nasdaq est en hausse de 0,11%

Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Parlez Chine.

Les dernières 48 heures ont beaucoup contribué à ébranler la confiance dans les actions chinoises.

Les responsables ont donné le coup d’envoi hier en publiant un projet de nouvelle législation antitrust visant à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Cela vient après les meilleures entreprises – comme Alibaba (NYSE :BABA) et Tencent (OTCMKTS :TCEHY) – se sont retrouvés en difficulté avec le gouvernement. En fait, les problèmes antitrust ont contraint Alibaba à suspendre son introduction en bourse d’Ant Group fin 2020. Ces nouvelles directives empêcheraient les sociétés Internet de bloquer les plateformes rivales et de contrôler le trafic des utilisateurs.

Au-delà des pratiques anticoncurrentielles, l’utilisation des données des consommateurs a également fait l’objet d’un examen minutieux. Quelques jours seulement après son entrée à la Bourse de New York, le géant du covoiturage Ai-je (NYSE :AI-JE) a vu son application supprimée des magasins. Cela est intervenu après que des responsables chinois aient accusé Didi d’avoir mal géré les données des consommateurs. Depuis, Didi a mis à jour son équipe de direction et amélioré la rémunération des chauffeurs.

Désormais, en plus du projet de législation antitrust, la Chine a publié une liste de 43 applications qui enfreignent les règles relatives au transfert des données des utilisateurs. Cette liste comprend WeChat, une application Tencent.

Ces dernières mesures réglementaires font suite à plusieurs autres qui ont ébranlé les investisseurs américains. Les entreprises du secteur de l’éducation font rapidement pivoter leurs modèles commerciaux face à la réglementation, et d’autres entreprises chinoises ont interrompu leurs projets d’introduction en bourse aux États-Unis. Le président chinois Xi Jinping intensifie également la pression sur les particuliers et les entreprises fortunés pour qu’ils redistribuent leur richesse.

Alors, quelle est la ligne de fond? Certains investisseurs célèbres comme Cathie Wood ont réduit leur exposition aux actions chinoises, et il semble que d’autres soient sur le point de faire de même. Cependant, tout le monde à Wall Street n’est pas prêt à abandonner. Ray Dalio dit qu’il ne s’agit que de volatilité à court terme. Mais peut-être que la meilleure voie à suivre est d’acheter des actions chinoises qui peuvent survivre aux menaces réglementaires. En voici trois qui se démarquent maintenant de l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango.

Vitalik Buterin vient de jeter Dogecoin un os

Au cours des deux dernières semaines, une poignée de célébrités ont suscité un regain d’intérêt pour Dogecoin (CCC :DOGE-USD). La crypto-monnaie mème a vu les prix se stabiliser et des objectifs de prix haussiers de 1 $ se sont à nouveau concentrés. Il s’avère que Jack Dorsey, Elon Musk et Mark Cuban forment vraiment un trio puissant en ce qui concerne DOGE.

Cependant, les supporters à long terme sont toujours avides d’une réelle durabilité avec Dogecoin. Sa fondation Dogecoin à but non lucratif conçue pour soutenir la recherche et les nouveaux projets a finalement été dissoute.

Maintenant cependant, Ethereum (CCC :ETH-USD) le co-fondateur Vitalik Buterin veut aider à changer cela. Buterin a signé pour être conseiller de la nouvelle Fondation Dogecoin. Les développeurs de Dogecoin, un représentant de Musk et même Billy Markus joueront un rôle.

Il est important de noter que la fondation Dogecoin de retour en action souhaite lever un budget pluriannuel pour soutenir des projets à plus long terme. Pour commencer, ceux-ci se concentreront principalement sur la création de son portefeuille principal. Comme l’a dit Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, cette combinaison de financement et d’expertise pourrait faire passer DOGE au niveau supérieur.

Encore une histoire à regarder : Les prix des crypto-monnaies peuvent connaître une grande volatilité ces jours-ci, mais en général, le marché est en hausse. Un nouvel indice suggère que l’adoption internationale de la cryptographie est en hausse de 880% d’une année sur l’autre. Les utilisateurs au Vietnam et au Nigeria mènent la campagne, et Kate Marino a écrit pour Axios que “les actifs numériques sont de plus en plus profondément ancrés dans le système financier mondial”.

Ce que nous regardons d’autre

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est rédactrice en chef de Today’s Market avec InvestorPlace.com