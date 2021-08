Que fera Tavo González après la finale d’EXATLON ?

Telemundo Tavo Gonzalez a été surnommé « El León » pendant son séjour à Exatlon.

Depuis janvier dernier, des dizaines d’athlètes qui ont participé à la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, sont devenus les protagonistes de la réalité sportive la plus célèbre de la télévision latine.

Et bien que chaque téléspectateur ait son gâté et son spécial gâté, avec sa griffe et sa personnalité chevaleresque, Tavo González a réussi à gagner l’affection de milliers d’adeptes du programme télévisé, qui suivent ses pas sur et hors des circuits et les affrontements qui ont quitté la compétition.

Et cette fois, le Mexicain a parlé un peu des offres qu’il a reçues pour se consacrer à un sport professionnel en particulier, afin qu’après EXATLON, le soi-disant Lion Bleu puisse faire le grand saut sur les terrains.

A pesar de que Tavo González es amante del fútbol americano e intentó brillar en esta disciplina en Estados Unidos, no pudo hacerlo como quisiera a nivel universitario, pero reveló que hay otro deporte del que ha recibido buenas miradas, por lo que pudiese girar en esa adresse.

La page officielle EXATLON sur Instagram a publié une vidéo dans laquelle Tavo parle du sujet et montre qu’il est un athlète aux multiples talents, prêt à briller sur n’importe quel terrain qu’il se lance après la compétition la plus féroce de la planète.

« Octavio, le Lion Bleu🦁, est très talentueux et veut exploiter ses qualités dans d’autres sports. Découvrez laquelle est celle qui l’attire le plus. Spoiler : ⛹️‍♂️ #ExatlonEEUU #PXP », était le commentaire avec lequel la page EXATLON a présenté le clip sur Tavo González.

Dans sa courte conversation avec l’athlète des Containers, l’hôte d’EXATLON, Frederick Oldenburg a loué le talent d’Azul, et a souligné que bien qu’il soit évident que le rêve du jeune homme de se montrer dans la NFL avec le football américain professionnel aux États-Unis est toujours intact.Uni, Tavo a un autre horizon parallèle.

Le concurrent a assuré qu’après avoir tenté sa chance dans la NFL, il regardait maintenant de l’autre côté, profitant des opportunités qu’ils lui offraient.

“C’est Frederick, j’ai eu l’occasion de me tester dans différentes équipes de la NFL, et la vérité est que la compétition y est pleine. Il y a trop d’athlètes, et moi, quittant une université mexicaine, il est devenu difficile d’y entrer », a commencé par dire Tavo González, avant de révéler le sport qui l’interpelle.

« J’ai récemment commencé à jouer au basket. J’ai eu quelques offres d’équipes mexicaines pour me tester, et bien je pense que ce serait dans mon curriculum vitae spectaculaire d’avoir joué au football américain professionnel et d’avoir ensuite également un cursus de basket-ball professionnel “, a déclaré l’athlète d’EXATLON, que l’on a pu voir bientôt essayer de imiter de grandes stars de ce sport comme Shaquille O’Neal, Stephen Curry et LeBron James, mais sur le sol aztèque.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires