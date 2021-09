« Que ferais-je si je gagnais le bonus de 15 millions ? Je ne suis pas en compétition pour l’argent »

Jon Rahm est le numéro un mondial, vient de prendre la liste des gains de la Tournée de la PGA et à partir de ce jeudi, qui commence le Championnat de tournée au Lac de l’Est à Atlanta, est l’un des grands candidats pour remporter la FedEx Cup.« C’est très clair quelle est la mission cette semaine. Je viens à quatre coups de Cantlay. Ce n’est pas beaucoup de distance, il faut en couper une par jour, même si on sait déjà qu’au golf un avantage à quatre temps peut durer très peu. Je ne suis pas amoureux du format des séries éliminatoires, mais je préfère jouer avec un tableau de bord, sachant ce qu’il faut faire pour gagner qu’avant », a déclaré le Basque lors de la conférence de presse précédant le tournoi des millionnaires qui clôt la saison officielle 2020 2021.

En ce qui concerne son avance sur la liste des gains, Jon a été choqué. “C’est comme ça? Je ne savais même pas… la vérité était que je ne savais pas. Si c’est le cas, c’est une fierté de l’avoir gagné et d’être le premier Espagnol à le faire, mais je pense aussi que le classement a un peu perdu de son importance avec le Coupe FedEx et le bonus, comme s’il était passé au second plan. Voyons si je peux gagner la FedEx Cup et donc j’ai les deux », a déclaré le Barrika.

Quant à East Lake, Jon se sent en confiance. « C’est un parcours plus difficile que les deux précédents auxquels nous avons joué. Je ne pense pas qu’ici vous gagnerez avec -27 car il n’y a pas tellement d’options de birdie (c’est aussi le par 70). C’est un terrain pour très bien jouer du tee au green et dans cet aspect je joue très bien. J’ai beaucoup de confiance », a-t-il assuré.

Enfin, concernant ce qu’il ferait si FedEx et le bonus de 15 millions de dollars gagnaient, Rahm a souligné que « je le garderais et l’investirais de manière responsable. Je n’achèterais rien d’extraordinaire. C’est un bonus qui est phénoménal car cela garantit évidemment que ma famille n’aura pas de problèmes à l’avenir, mais j’ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne suis pas en compétition pour l’argent. Heureusement, j’ai gagné plus que je ne pensais gagner.”