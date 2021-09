Que feront les Dodgers du contrat de Trevor Bauer ?

in

Les Dodgers de Los Angeles bien qu’ils n’aient rien dit à ce sujet, vous devez trouver une solution et voir quoi faire avec le contrat Trevor Bauer, qui semble et en raison de son problème de violence domestique rate le reste de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB, y compris les séries éliminatoires.

La MLB prolonge et prolonge la licence administrative du lanceur droitier Trevor Bauer et ce vendredi, selon un rapport de Jon Heyman, il a été annoncé que celui-ci pourrait ne pas voir plus d’action au cours de la saison 2021 avec les Dodgers.

Alors personnellement, je me demande ce que les Dodgers vont faire du contrat de ce joueur qui est venu protéger cette rotation de départ lors de la saison 2021, où il n’a pu jouer que 17 matchs.

Trevor Bauer devrait rester en congé administratif tout au long de la saison et des séries éliminatoires et ne pas rejouer cette saison. Avec les choses en suspens, le temps court et lui comprenant qu’il vaut mieux ne pas être une distraction pour les Dodgers, il est prêt à attendre jusqu’en 2022. – Jon Heyman (@JonHeyman) 10 septembre 2021

Un problème de violence conjugale (assez délicat), met Bauer hors de combat, qui est actuellement sur la liste restreinte des Dodgers et semaine après semaine, la MLB renouvelle sa licence administrative qui l’empêche de revenir.

Et les millions qu’ils t’ont donnés en février ?

C’est ce qui me fait vraiment un peu de bruit, à cause de cette situation, les Dodgers doivent chercher une solution à ce contrat du lanceur gagnant de Cy Young en MLB 2020, puisque ce sont 102 millions de dollars qui sont actuellement au chômage, sans voir action et facilement, s’ils le souhaitent, ils pourraient le sauver, car l’organisation pourrait avoir un tel contrat, selon un rapport de Bill Plaschke d’ESPN au mois de juillet.

Aucun coéquipier n’a accepté d’offrir publiquement le moindre témoignage affirmatif, personne n’a osé citer son nom. Les Dodgers ont supprimé tout ce qui concernait leur nom de leurs magasins virtuels et physiques. Les Dodgers sont reconnus comme une équipe avec beaucoup de sens humanitaire et cela les distingue même des autres selon ESPN, un personnage comme Trevor Bauer ne les fait pas bien en termes de récupération.

C’est-à-dire que les Dodgers pourraient d’abord mettre leur statut, leur image et leur prestige au-dessus de ce lanceur, étant l’un des meilleurs de la MLB, mais sa situation extra-sportive soustrait simplement et n’ajoute rien aux champions actuels des World Series.

Le contrat de Bauer

Trevor Bauer a reçu 102 millions de dollars pour 3 ans des Dodgers. Avoir des options d’exclusion après chacune des deux premières années, gagnant 40 millions de dollars en 2021 et 45 millions de dollars en 2022. Où il devrait être le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLB en 2021 et à nouveau en 2022.

Par ailleurs, l’organisation californienne pourrait lui verser l’argent pour cette saison 2021 et après clarification de sa situation juridique, prendre la décision de le libérer. Ce n’est pas un sujet si simple, mais il doit être clair que c’est une possibilité.

Temps Max Scherzer…

Sans aucun doute, les Dodgers sont allés après Scherzer pour couvrir l’espace que Trevor Bauer a laissé dans la rotation, donc celui qui l’enlève et ils décident de lui offrir un contrat sans décider de quitter le lanceur en question.

Max Scherzer a montré de la solidité, de belles performances et même des records avec les Dodgers, donc les fans de Los Angeles ne devraient pas manquer Bauer.

Trevor Bauer cette année avant tous ces ennuis, il a enregistré un record de 8-5, avec une MPM de 2,59 et un total de 137 retraits au bâton, des chiffres qui semblent être ceux avec lesquels il clôturera 2021 car tout indique qu’il n’en lancera pas plus.