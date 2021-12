Que feront les enfants de Jenni Rivera à l’occasion du neuvième anniversaire de sa mort ?

.

Ce vendredi 12 décembre marque le neuvième anniversaire de l’accident d’avion qui a coûté la vie à la chanteuse mexicaine Jenni Rivera et à six autres personnes qui l’ont accompagnée lors du vol qu’elle a effectué au Mexique. Ses cinq enfants Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka et Johnny ont des traditions pour se souvenir de leur mère ensemble.

D’après les déclarations de la fille aînée du clan, Chiquis Rivera, dans son podcast hebdomadaire Chiquis and Chill, cette commémoration sera quelque peu différente, car il y a plusieurs fissures au sein de la famille. « Je ne veux parler que pour moi, mais c’est vrai que je suis séparé de ma grand-mère, et aussi de mes oncles Rosie et Juan (…) Je ne vois pas beaucoup de possibilité que nous passions cet anniversaire chez ma grand-mère. maison », a-t-elle déclaré.

Selon la chanteuse, la raison qui l’a éloignée de sa grand-mère maternelle, connue sous le nom de Doña Rosa, est qu’elle a dit des choses qu’elle ne devrait pas avoir sur ses frères Jenicka et Jhonny. « Je suis très protecteur envers mes frères et si quelqu’un leur fait du mal, ça me fait aussi mal (…)

D’autre part, l’artiste a déclaré qu’elle était également éloignée des frères et sœurs de sa mère : Rosie et Juan, en raison de problèmes liés à l’administration de l’héritage de sa mère. « Je ne suis pas en colère contre eux, mais je suis déçue, car les choses se sont passées d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas », a-t-elle expliqué.

Avec un tel scénario, l’artiste de 36 ans a déclaré qu’elle espère retrouver ses cinq frères et sœurs dans leur nouvelle maison et faire tout ce que sa mère a apprécié ensemble. « S’ils veulent, nous nous rencontrerons, mangerons leur plat préféré et regarderons les films qu’elle a aimés, écouterons leur musique fort et fier, et s’en souviendront simplement », a-t-il déclaré.

Chiquis n’a pas pu retenir ses larmes après s’être souvenue de sa mère. « Elle me manque beaucoup, j’ai encore besoin de ses câlins, de ses bisous. Elle a fait les meilleurs câlins, je n’oublierai jamais son odeur et à quel point c’était agréable d’être là. J’ai besoin de ma mère (…) Cela fait 9 ans, mais pour moi c’est encore comme si c’était hier », a-t-il déclaré.

Malgré le fait que la mère et la fille étaient séparées au moment de la mort de l’artiste, parce que Jenni avait accusé Chiquis d’avoir couché avec son mari, Chiquis n’a jamais cessé d’admirer sa mère.

« Je suis fière d’être sa fille (…) J’admire la femme qu’elle était, une battante, courageuse, passionnée. Il m’a toujours dit que s’ils me fermaient une porte au nez, je m’en fous, je chercherai une fenêtre et réussirai à entrer (…) J’ai l’impression d’avoir très bien représenté les femmes latines », a-t-elle ajouté.

La chanteuse a terminé ses propos en donnant des conseils à tous ses followers. Honorez vos parents tous les jours. Ils ne savent jamais ce qui va se passer et quand ils ne pourront plus jamais les revoir. Appréciez vos proches, prenez le temps de leur rendre visite et appelez-les pour les saluer », a-t-il souligné.

