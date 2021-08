Que feront les talibans ? Ça dépend de nous. 10z viral

Comment les talibans vont-ils gouverner l’Afghanistan ? Cela dépend peut-être de nous.

Les États-Unis sont sortis, mais ce que l’administration Biden et ses alliés occidentaux feront dans les semaines et les mois à venir aura une grande influence sur le retour du pays d’Asie centrale à la barbarie médiévale insulaire des années 1990 ou sur sa modernisation afin de se conformer aux grandes règles internationales. normes.

Les talibans sont loin d’être monolithiques. Ils ont des valeurs communes : le respect de la charia, la résistance aux ingérences étrangères, le code tribal traditionnel pachtoune de pashtunwali. La façon dont ces valeurs générales se manifestent sous forme de politiques et de lois spécifiques sera sujette à interprétation à travers la politique interne fluide du mouvement.

Divisés selon des lignes régionales et tribales, une alliance entre des nationalistes afghans anti-impérialistes motivés pour protéger la souveraineté du pays et des fondamentalistes islamiques, et en partie composé d’anciens soldats et policiers du régime de Ghani qui ont fait défection sous la pression, les talibans sont un mouvement hautement décentralisé dont la direction désespérée pourrait l’incliner vers les partisans de la ligne dure, ou des penseurs plus libéraux et modernes.

À l’heure actuelle, les talibans disent les bonnes choses et envoient des signaux positifs sur le maintien des écoles de filles ouvertes, permettant aux femmes de travailler et à l’amnistie pour les Afghans qui ont travaillé pour la force d’occupation de l’OTAN. Il est clair que la choura des talibans a donné l’ordre à ses combattants de se comporter correctement. Les images d’une conférence de presse des talibans révèlent que le palais présidentiel n’a été ni vandalisé ni pillé. Pour signaler qu’il ne s’agit pas des talibans de votre père, le haut responsable taliban Mawlawi Abdulhaq Hemad s’est assis pour une interview avec une journaliste de télévision dont le visage a été découvert. L’ancien président Hamid Karzaï est sain et sauf bien qu’il soit resté à Kaboul. Alors que les médias occidentaux ont fait grand cas des talibans tirant leurs armes à l’extérieur de l’aéroport, tirer au-dessus de la tête des gens était clairement une tentative de contrôle des foules.

Les Américains n’auraient pas voté pour que les talibans gouvernent l’Afghanistan. Mais nous n’avons pas de vote. Dans un avenir prévisible, ce qui semblait inévitable à quiconque y prêtait attention au cours des 20 dernières années est désormais un fait accompli. La question est maintenant : avec quels talibans allons-nous et, bien plus important, le peuple afghan traiterons-nous ?

Les talibans qui autorisent les troupes françaises, britanniques et d’autres nations à voyager à l’intérieur de la capitale afin d’escorter leurs citoyens à l’aéroport pour évacuation – qui ont même risqué leur propre vie pour évacuer le personnel de l’ambassade indienne – et qui ont laissé l’ancien gouvernement afghan indemne des affiches du président déchu Ashraf Ghani et du commandant emblématique de l’Alliance du Nord Ahmad Shah Massoud, un ennemi juré des talibans assassiné par Al-Qaïda ?

Ou les voyous qui ont torturé et assassiné neuf membres de la minorité Hazara et ont menacé de soumettre les femmes au mariage forcé ?

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux sont confrontés à un choix. Nous pouvons exercer des pressions par le biais de sanctions économiques de facto, comme l’a fait l’administration Biden en gelant les 9 milliards de dollars d’actifs du gouvernement afghan et en supprimant un demi-milliard de financement du FMI, et via des frappes aériennes, une autre option que le président garde sur la table. Alternativement, nous pouvons offrir une aide économique et une reconnaissance diplomatique. Ou nous pouvons adapter une voie médiane qui lie les récompenses à notre perception du comportement du nouveau gouvernement.

Mettre la pression serait une erreur tragique. Cela renforcera la main des extrémistes talibans les plus radicaux au détriment des modérés relatifs qui veulent que l’Afghanistan ressemble et se sente davantage comme le Pakistan : indéniablement de caractère islamique mais connecté par le commerce et les communications avec le monde extérieur. Vous ne voulez pas que votre adversaire ait l’impression qu’il n’a plus rien à perdre, alors donnez-lui quelque chose qu’il veut garder.

Gardons à l’esprit comment les bévues des décideurs américains en réponse à la révolution islamique de 1979 en Iran ont inutilement radicalisé un gouvernement révolutionnaire.

Si le président Jimmy Carter n’avait pas admis le Shah déposé aux États-Unis pour un traitement médical, les étudiants radicaux n’auraient pas saisi l’ambassade des États-Unis à Téhéran ou pris 52 membres du personnel en otages. Le guide suprême et ayatollah Ruhollah Khomeini, de tempérament modéré qui s’opposait aux tactiques impétueuses, a été contraint de se ranger du côté des étudiants radicaux pendant la crise des otages sous peine d’être mis de côté par son propre soulèvement. Après la prise de contrôle de l’ambassade, il y avait trop de fierté nationale en jeu pour que l’une ou l’autre des parties recule. Les États-Unis et le nouveau gouvernement iranien ont tenu bon, entraînant des décennies d’incompréhension et d’antagonisme.

Alors qu’une absence totale de pression serait politiquement désagréable et irréaliste compte tenu des antécédents des talibans dans les années 1990, les décideurs américains devraient déployer une légère touche avec l’Afghanistan gouverné par les talibans. Jouer les durs renforcera la main des extrémistes qui ne veulent pas que les filles soient éduquées ou que les femmes participent pleinement à la société, et préfèrent revenir au mauvais vieux temps des lapidations et de la démolition des trésors culturels. À l’heure actuelle, l’aile relativement libérale des talibans est aux commandes. Essayons de le garder ainsi.

Ted Rall (Twitter : @tedrall), le caricaturiste politique, chroniqueur et romancier graphique, est l’auteur d’un nouveau roman graphique sur un journaliste qui a mal tourné, “The Stringer”. Maintenant disponible sur commande. Vous pouvez soutenir les caricatures et les chroniques politiques percutantes de Ted et voir son travail en premier en parrainant son travail sur Patreon.

_______