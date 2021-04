Que font la corruption, la Chine, Soros, Clinton, Schumer et le SPLC? PAS un républicain – RedState ⋆ .

Comme Breitbart nous l’a informé la semaine dernière….

La candidate au poste de gouverneur de Virginie a exhorté ses collègues à faire un don aux groupes de « justice sociale », y compris le Southern Poverty Law Center: «Le candidat au poste de gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin, a encouragé ses collègues du Carlyle Group à faire un don à trois organisations qui promeuvent la« justice sociale », dont le Southern Poverty Law Center (SPLC), selon une lettre publique qu’il a écrite en mai dernier. «Youngkin était PDG du groupe Carlyle lorsque lui et son co-PDG, Kewsong Lee, ont écrit la lettre le 31 mai 2020 aux employés, les informant que leur entreprise égalerait tous les dons jusqu’à 1000 $ faits au SPLC, Equal Justice. Initiative et le Fonds de défense juridique de la NAACP. »

Le Southern Poverty Law Center (SPLC) est une association haineusement gauchiste et surtout répréhensible.

Le Southern Poverty Law Center est une arnaque basée sur la haine qui m’a presque causé le meurtre Le Southern Poverty Law Center est dans un état d’effondrement moral Le Southern Poverty Law Center fait face à des allégations de racisme, de corruption et de harcèlement sexuel Douze façons dont le Southern Poverty Law Center est une arnaque pour profiter de la haine Faire payer la haine: la corruption du Southern Poverty Law Center

«Faire payer la haine?» Le SPLC a fait très bien.

Exagérer la haine paie: le SPLC en proie au scandale a des millions de comptes offshore, un demi-milliard d’actifs

La seule pauvreté que le SPLC a réellement résolue – est la sienne.

Quiconque est impliqué dans la politique doit savoir que le SPLC est abominable. Toute personne impliquée dans la politique et à la droite de Karl Marx devrait excorier publiquement et sans vergogne le SPLC chaque fois que l’occasion se présente.

Ce que quiconque n’est pas un gauchiste hardcore ne devrait jamais, jamais faire – c’est en fait collecter des fonds pour le SPLC.

Mais c’est exactement ce qu’a fait le républicain très discutable Youngkin.

Il semblerait que le fait d’appeler Youngkin un républicain de nom seulement (RINO) – est en fait une insulte au troupeau de RINO qui a dépassé nos tentatives de gouvernement sain et sobre. En parlant de RINO…:

«Youngkin… a passé 25 ans au Carlyle Group avant de prendre sa retraite en septembre…. Les dossiers de la Commission électorale fédérale indiquent qu’il a fait don de centaines de milliers de personnes à des groupes républicains et à des candidats au cours des deux dernières décennies, les contributions les plus importantes étant dirigées vers Mitt Romney, Paul Ryan (et) Barbara Comstock…. »

Le troupeau RINO personnel de Youngkin.

Quiconque pense comme Youngkin au SPLC devrait se présenter en tant que démocrate.

Oh: Et l’horreur du Carlyle Group de Youngkin ne se termine pas avec le SPLC. En fait, cela devient bien pire. Le quart de siècle de Youngkin au Carlyle Group – couvre BEAUCOUP de horreur de Carlyle Group.

Dire que The Carlyle Group est plus qu’un peu problématique – est un euphémisme énorme. Qu’est-ce que le groupe Carlyle?:

«(A) n société multinationale américaine de capital-investissement, de gestion alternative d’actifs et de services financiers. Il est spécialisé dans le private equity, les actifs réels et le crédit privé. En 2015, Carlyle était la plus grande société de capital-investissement au monde en termes de capitaux levés au cours des cinq années précédentes…. »

Vous ne devenez pas si gros – sans vous salir un peu. Ou BEAUCOUP sale.

Ceci à partir de 2009:

Top (New York Democrat Chuck) Schumer Aide mis en examen pour fraude à la retraite: «Un des principaux bénéficiaires de l’activité de Morris était le… Carlyle Group hedge fund, qui a largement contribué aux campagnes de Schumer; l’été dernier, Schumer a activement bloqué les tentatives d’augmenter les taxes sur les hedge funds tels que Carlyle…. » Carlyle Groups s’installe dans la sonde de scandale « Pay to Play » «Une entreprise politiquement connectée… Le groupe Carlyle… a versé plus de 13 millions de dollars à un fixateur politique inculpé qui a arrangé que l’entreprise reçoive des affaires d’un fonds de pension de New York….»

C’est le copinage CLASSIC Big Government-Big Money. En lisant à ce sujet, j’ai eu l’impression de regarder un épisode de « Billions ». Youngkin le vivait – et cela ne le dérangeait manifestement même pas un peu.

Ceci à partir de 2014:

Carlyle Group paiera 115 millions de dollars pour régler le litige de collusion: « Carlyle Group LP a accepté de payer 115 millions de dollars pour régler une action en justice l’accusant de conspirer avec d’autres sociétés de rachat pour ne pas surenchérir sur certaines OPA survenues avant la crise financière, a déclaré vendredi une personne proche du dossier. »

Plus de copinage classique Big Government-Big Money. Encore une fois, Youngkin le vivait – et cela ne le dérangeait manifestement même pas un peu.

Ceci à partir de 2016:

Carlyle accusé de fraude par un ancien employé: «Nikhil Dhir, un ancien spécialiste du pétrole pour Vermillion Asset Management de Carlyle, a déposé le dossier mardi. Dhir s’est plaint en interne que le fonds trompait les commanditaires sur la taille, le risque et la liquidité d’un investissement pour éviter de perdre des frais, selon le procès, ce qui a conduit à son licenciement injustifié.

Encore PLUS de copinage classique Big Government-Big Money. C’est comme toute la série « Billions ». Encore une fois, Youngkin vivait tout cela – et cela ne le dérangeait manifestement même pas un peu.

Que diriez-vous d’une horreur de George Soros? Ceci à partir de 2016:

Les Panama Papers révèlent les liens entre l’argent profond de George Soros et les armes secrètes, la société d’investissement Intel

Gee..Je me demande à quelle entreprise d’investissement ils se réfèrent?:

«Soros Capital a créé une société offshore aux îles Caïmans dans le but d’investir des capitaux privés avec le groupe Carlyle, aux côtés de membres de la famille Ben Laden d’Arabie saoudite….

Parce que bien sûr. Mais attendez – il y a plus:

«Soros… fait don de beaucoup d’argent aux démocrates qui rédigent et appliquent les lois fiscales. Lors de l’élection présidentielle de 2004, il a contribué 24 millions de dollars aux opposants de George Bush. Il est le plus grand donateur de la campagne d’Hillary Clinton pour la présidence, avec jusqu’à présent 8 millions de dollars. Il a donné «jusqu’à 1 million de dollars» à la Fondation Clinton. Et les courriels de la secrétaire d’État Clinton révèlent que Soros a fait du lobbying auprès d’elle au nom de ses intérêts, qui encerclent le monde, principalement dans l’obscurité.

Fermons le cercle Soros-Hillary-Carlyle, d’accord? Ceci à partir de 2013:

Clinton s’adressera au groupe Carlyle:

«Les frais de parole de Clinton s’élèvent à environ 200 000 dollars, selon plusieurs rapports.»

Parce que nous savons tous à quel point elle est un être humain scintillant.

Plus de bonnes nouvelles sur Team Carlyle:

«Les partenaires de Carlyle comprennent d’anciens chefs d’État et d’anciens responsables de la CIA. Le partenariat de capital-investissement se spécialise dans l’achat et la vente de sociétés de fabrication d’armes et de collecte de renseignements avec des contrats gouvernementaux et militaires et utilise également des sociétés offshore secrètes pour mener des affaires.

Alors… Carlyle «se spécialise dans l’achat et la vente de sociétés de fabrication d’armes et de collecte de renseignements avec des contrats gouvernementaux et militaires.»

C’est donc une très bonne nouvelle que Carlyle a également une histoire LOOOOONG de faire des affaires – avec la Chine communiste. Cette mise à jour de 2020:

Carlyle Group investit davantage dans les secteurs de la nouvelle économie chinoise: «Depuis son arrivée sur le continent chinois en 2004, Carlyle, basée à Washington DC, a investi plus de 10 milliards de dollars dans plus de 110 transactions à travers la Chine.»

Comme nous le savons, la Chine communiste abuse de larges pans de sa population et de la planète pour rendre leurs investissements plus attractifs pour les investisseurs.

Comme nous le savons, la Chine communiste fait toutes sortes de demandes aux entreprises qui investissent dans ses limites.

Comme, par exemple, demander des informations aux entreprises d’investissement qui ont «des entreprises de fabrication d’armes et de collecte de renseignements avec des contrats gouvernementaux et militaires».

N’importe qui avec une quelconque intégrité aurait quitté le groupe Carlyle quand il aurait fait l’une de ces choses.

Youngkin les attendait tous. Depuis un quart de siècle. Encaisser tous ces chèques géants. Comme tous les autres démocrates de fonds spéculatifs que nous avons vus au cours des dernières décennies.

Youngkin n’est parti que lorsqu’il a décidé de se présenter au poste de gouverneur de Virginie. Bizarrement, en tant que républicain.

La corruption. Chine communiste. George Soros. Hillary Clinton. Chuck Schumer. Le SPLC.

Tout cela est le groupe Carlyle.

Rien de tout cela ne conduit quiconque à penser «républicain».