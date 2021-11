Que font les entreprises de livraison de repas pour lutter contre les emballages excessifs ?

HelloFresh, Gousto et allplants sont parmi les plus populaires au Royaume-Uni (Photo : ./Metro.co.uk)

La pandémie a provoqué un boom du nombre de personnes se tournant vers les services de livraison de repas.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, étant donné qu’ils font à peu près le travail difficile pour nous – apportant des ingrédients et des recettes savoureux à nos portes chaque semaine.

Ainsi, plus besoin de s’inquiéter des déplacements dans les magasins ou de certaines pénuries alimentaires.

Mais l’un des inconvénients de ces entreprises est l’excès d’emballage qui les accompagne – quelque chose dont nous sommes plus conscients que jamais, à la suite des récents titres sur le changement climatique.

Danny, qui utilise régulièrement HelloFresh, pense que la société de livraison de repas utilise une grande quantité d’emballages.

« Heureusement, la plupart des déchets sont recyclables », a-t-il déclaré à Metro.co.uk.

«Chaque repas produit beaucoup de déchets plastiques et chaque repas est livré dans un sac en papier séparé qui, à son tour, est recyclable par la suite. Quand je cuisine des repas, j’ai tendance à trier les déchets, l’excédent de nourriture va au cochon d’Inde et le recyclage va dans sa poubelle.’

Cependant, Danny pense que HelloFresh pourrait résoudre ce problème en « regroupant différents produits ».

Il ajoute : « Le fromage vient en blocs de 30g mais je trouve la plupart du temps que j’ai besoin de 60g ou 120g. Ils pourraient avoir un bloc de 120g de fromage réduisant l’emballage. Plus de quatre repas par semaine, c’est une bonne quantité de déchets plastiques réduite.

« Cela pourrait être appliqué à une grande variété d’ingrédients et aider à réduire les déchets ».

De nombreux clients disent que les entreprises essaient – ​​mais ce n’est pas suffisant (Photo : Bloomberg via .)

Anastasia, qui utilise Gousto, dit qu’elle a vu un changement récent de la marque.

Elle a déclaré à Metro.co.uk : » J’ai remarqué que Gousto a récemment réduit ses emballages et que cela s’est réduit au strict minimum. Je pense qu’ils font certainement un meilleur travail, car même leur glace pour les viandes est en papier recyclable.

« J’aime le fait que la plupart des gros composants, comme la boîte de produits frais/de viande, soient en carton et que tous les petits morceaux de placard soient livrés dans des sacs en papier recyclables.

«Malheureusement, il y a encore une certaine quantité de plastique dans les boîtes. Par exemple, pour les huiles ou les épices et la viande, mais je pense que cela a été réduit au strict nécessaire. Tous les emballages en papier sont définitivement recyclables, je ne suis pas sûr que tout le plastique le soit.

« Je ne pense pas qu’ils pourraient le réduire encore plus, sans rendre l’expérience moins conviviale pour le consommateur. »

Beth, qui a utilisé Gousto et HelloFresh au fil des ans, pense que les deux marques peuvent faire plus.

« C’est en fait très frustrant parce qu’ils fabriquent tous les deux différentes parties de l’emballage d’une manière meilleure et plus respectueuse de l’environnement », dit-elle.

« Par exemple, la section isotherme (pour garder les articles frais au frais) à Gousto est entièrement en carton. D’un autre côté, HelloFresh envoie certaines de leurs épices et garnitures comme les noix dans des sachets en papier brun scellés, mais c’est presque toujours du plastique dans des boîtes Gousto.’

«Je pense que les deux services pourraient certainement apporter des améliorations. Ils pourraient examiner les options d’emballage de l’autre, car, comme je l’ai dit précédemment, ils sont chacun meilleurs à différentes parties du processus.’

Beth ajoute que dans un ménage de trois personnes, cela peut ressembler à énormément de déchets d’emballages, en particulier avec plusieurs repas.

«Ce serait formidable si ces services pouvaient mieux répondre à un nombre impair de personnes», ajoute-t-elle.

« Gousto ne permet de commander que pour deux ou quatre personnes, ce qui est ennuyeux pour un ménage de trois. Nous en commandons quatre et mangeons un repas plus copieux ou économisons une portion pour le déjeuner, donc il n’y a pas de gaspillage alimentaire, mais ce serait quand même bien de pouvoir en commander pour trois.

« HelloFresh vous permet de commander pour trois personnes, mais certains de leurs ingrédients frais préemballés, comme les feuilles d’épinards, sont destinés à quatre personnes, nous nous retrouvons donc avec un surplus de certains ingrédients. »

Un service de recyclage pourrait également être une option alternative pour s’attaquer à ces problèmes environnementaux, souligne Beth.

« Certaines parties des emballages en plastique peuvent être recyclées, mais uniquement dans les points de recyclage en bordure de rue », poursuit-elle.

«En tant que personne sans voiture, ce n’est pas génial, mais j’économiserais ce plastique et je le leur renverrais via le service de messagerie qui dépose la boîte à repas ou même via Royal Mail. S’ils pouvaient faire quelque chose comme ça et le rendre applicable à leur emballage plus large, je pense que ce serait vraiment bien.’

Allplants est une entreprise qui propose un système de retour, mais les clients pensent toujours qu’il existe des moyens d’améliorer cela.

Matt, qui utilise leur service, déclare : « Avec la boîte, vous obtenez une isolation fabriquée à partir de matériaux recyclés. Ils vous encouragent également à le renvoyer via une étiquette d’affranchissement et d’emballage gratuite, fournie avec la livraison. Vous remettez donc l’isolant dans la boîte et l’apportez à votre magasin le plus proche pour le renvoyer – et je suppose qu’ils le réutilisent, ce qui est bien.

« Je pense qu’ils pourraient nous inciter à renvoyer l’isolant, car c’est un peu un truc, si je suis honnête », ajoute-t-il.

» J’essaie de le faire autant que je peux, mais vous devez remettre l’isolant dans la boîte, le coller, mettre l’étiquette puis l’apporter au point de dépôt le plus proche – ce qui peut ne pas être local pour certaines personnes .

« S’ils proposaient des incitations aux clients, telles que 1 £ de réduction sur votre prochaine livraison ou des points vers une remise, je pense que cela m’inciterait certainement à en faire plus. »

Que font les entreprises face au problème ?

Que disent les marques ? (Photo : .)

Il est clair que les clients pensent que des mesures doivent être prises – alors que font les entreprises elles-mêmes pour réduire les emballages et les déchets excédentaires ?

Nous avons contacté HelloFresh, Gousto et allplants pour entendre ce qu’ils avaient à dire…

BonjourFrais

Un porte-parole de HelloFresh a déclaré à Metro.co.uk que la société dispose d’une équipe dédiée qui étudie de nouvelles façons de développer des solutions durables.

Ils expliquent : « Au Royaume-Uni, nous avons mis en place un outil logiciel développé en interne qui optimise l’emballage de nos kits repas en choisissant des boîtes plus petites, des sacs de kits repas et des sachets isothermes.

« Depuis son introduction il y a plus de deux ans, cet outil nous a permis d’économiser environ 650 tonnes de plastique des décharges et de réduire l’utilisation de carton de plus de 160 tonnes. Au Royaume-Uni, ainsi que sur d’autres marchés, nous exploitons des laboratoires d’emballage dans lesquels nous recherchons de nouvelles solutions d’emballage qui nous aideront à atteindre notre objectif d’éviter, de réduire et de recycler.

« Nous continuerons à développer de nouvelles solutions qui nous aideront à réduire la quantité d’emballages. Cela étant dit, l’emballage sera toujours essentiel pour assurer la protection du transport, la sécurité et la qualité des aliments, ainsi que pour aider à prévenir le gaspillage alimentaire. Dans ces cas, HelloFresh travaille à la mise en œuvre de matériaux recyclables certifiés pour tous les emballages essentiels.’

Un exemple de ceci, selon la marque, est la nouvelle solution d’emballage en papier pour le riz basmati, jasmin et risotto plus chapelure – qui est 100% recyclable dans les ménages britanniques.

Gousto

Un porte-parole de Gousto a déclaré à Metro.co.uk que l’entreprise est désormais une société B certifiée, ce qui signifie qu’elle a satisfait aux normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales vérifiées, de transparence publique et de responsabilité légale pour équilibrer le profit et l’objectif.

« Nous y sommes parvenus en partie grâce au travail en cours visant à réduire les emballages en plastique dans nos boîtes de recettes », expliquent-ils.

« L’année dernière, nous avons réduit de 50 % le plastique dans nos boîtes en introduisant plus de légumes en vrac, des barquettes en carton pour les légumes comme les tomates, des boîtes d’œufs en carton et en réduisant la taille de nos emballages d’ingrédients. Plus important encore, nous avons lancé l’Eco Chill Box – un isolant innovant en carton recyclé, qui garde les ingrédients frais dans nos boîtes. Cela nous permet d’économiser chaque année plus de 74,5 tonnes de plastique des boîtes Gousto.’

Gousto ajoute également qu’ils restent concentrés sur le développement durable et continuent d’investir dans ce domaine, en explorant de nouveaux matériaux, technologies et processus, tout en travaillant avec les fournisseurs pour réduire les emballages en plastique.

Plus de nourriture



toutes les plantes

Ellie Harrison, responsable du développement durable dans l’entreprise, souligne que l’entreprise a trouvé des solutions aux matériaux problématiques, tels que le polystyrène.

Elle déclare : « Par exemple, allplants utilise du denim post-industriel recyclé pour fournir une isolation pour nos plats cuisinés à base de plantes. Cette doublure peut être utilisée 10 fois (au moins) et nous aide à réduire les déchets.

« Nous pensons également que le véritable secret d’un emballage durable n’est pas seulement le recyclage, c’est la réutilisation. C’est pourquoi nous demandons aux clients de retourner l’emballage, afin que nous puissions l’utiliser encore et encore. Notre service gratuit de retour des emballages nous permet de prolonger encore plus la durée de vie de ces matériaux. À l’heure actuelle, nous avons eu plus de 600 000 boîtes retournées à ce jour, économisant plus de 200 millions de tonnes de déchets d’emballage.

« Nous nous adaptons constamment à mesure que nous apprenons de nouvelles façons de rendre nos emballages aussi durables que possible. Chaque fois que nous trouvons une alternative plus durable, nous faisons un changement. En conséquence, nous avons connu quatre « évolutions » d’emballage au cours des 2,5 dernières années.

«Et nous avons l’intention que cela continue. Au fur et à mesure de l’évolution de nos emballages, nous utiliserons les données et la technologie pour créer des boîtes plus petites et mieux assorties, ce qui réduira le carton.

« Nous réduirons également notre utilisation de liquide de refroidissement en utilisant des données météorologiques en temps réel et des packs de glace carbonique plus petits. En plus de cela, nous continuerons à rendre nos retours d’emballages gratuits aussi simples et faciles à utiliser que possible.’

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



