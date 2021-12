Que font les joueurs de Premier League le jour de Noël ? Quand s’entraînent-ils ? Est-ce qu’ils mangent le dîner de Noël ou boivent? Shay Given révèle « Je serais sur l’eau » pendant qu’Ian Wright mangeait « des tonnes de brocoli »

Le football du lendemain de Noël est apprécié des fans comme l’un des moments forts du programme de Noël, mais il peut s’avérer une période difficile pour les joueurs.

Pep Guardiola a déjà été contraint d’avertir Jack Grealish et Phil Foden de leurs pitreries hors du terrain alors que les célébrations festives s’intensifient.

Foden et Grealish ont été exclus de l’équipe qui a battu Newcastle

La paire a été exclue du onze de départ pour le match de Manchester City contre Newcastle ce week-end et n’a pas quitté le banc lors de la victoire 4-0.

Et le duo anglais sera sans aucun doute forcé d’être sur son meilleur comportement pour le reste de la semaine, City devant être en action le lendemain de Noël.

Mais qu’est-ce que cela impliquera le jour de Noël? Les stars de la Premier League considèrent-elles que c’est comme d’habitude ? talkSPORT.com a tous les détails…

Que font les joueurs le jour de Noël ?

Les équipes de Premier League en action le lendemain de Noël devront s’entraîner le jour de Noël pour rester affûtées.

Pour les matchs à l’extérieur, les équipes seront obligées non seulement de s’entraîner, mais aussi de voyager la nuit de Noël pour séjourner dans un hôtel.

Shay Given a déclaré à l’Irish Independent: « Quand vous regardez les matches en tant que joueur, vous regardez le lendemain de Noël et le jour de l’An, pour voir » sommes-nous à la maison ou à l’extérieur « .

«Il y a eu une période où Newcastle avait environ sept ou huit matchs consécutifs à l’extérieur le lendemain de Noël. C’était comme si nous avions été totalement jinxed !

Noël est le moment pour les joueurs de rester vigilants pour le football du Boxing Day. Quand s’entraînent-ils le jour de Noël ?

Les équipes qui ont la chance de jouer à domicile le lendemain de Noël auront une session le matin afin qu’elles puissent rejoindre leur famille pour le dîner de Noël.

« Vous vous y habituez », a déclaré Jamie Carragher. « Le pire, c’est quand tu es loin de chez toi mais que tu t’entraînes toujours le jour de Noël.

«S’il s’agit d’un match à domicile, il s’agissait presque d’entrer le plus tôt possible, 9-10, puis de rentrer à la maison.

« L’autre, vous seriez dans un hôtel la nuit de Noël, vous vous entraîneriez plus tard dans la journée. Normalement, les appareils signifient que vous ne seriez pas trop loin.

Carragher s’entraînait tôt le matin de Noël si Liverpool jouait à Anfield le lendemain. Les footballeurs mangent-ils le dîner de Noël ou boivent-ils ?

Les premiers oui tant qu’ils se retiennent sur tout ce qui est trop étouffant (jeu de mots) mais la vraie discipline vient quand l’alcool est offert autour.

« Beaucoup de membres de la famille n’ont jamais pu s’y retrouver », a ajouté Carragher. « Ils seraient comme prendre un verre ! Et nous serions comme ‘j’ai un jeu’ mais ça ne me dérangeait pas trop.

« Un verre ou quelque chose ne va absolument rien faire, mais je ne boirais jamais à Noël.

« Je ne comprends pas en avoir un ou deux – sortir et boire un bon verre ou à quoi ça sert ? Je n’ai jamais bu dans la maison, jamais.

L’ancien gardien de la ville et de Newcastle, Given, a accepté, déclarant: «Je ne boirais pas et j’aurais des assiettes plus petites que tout le monde.

« Ils ouvriraient quelques verres alors que je serais sur l’eau. »

Kevin De Bruyne se met dans l’ambiance de Noël en posant dans un pull festif

La légende d’Arsenal, Ian Wright, a admis qu’il aimait s’entraîner le jour de Noël en raison du calme partout.

« C’est bizarre, quand tu conduis le matin de Noël, il n’y a personne – c’est magnifique. Tout le monde est vraiment sympa, les gens vous saluent dans les voitures parce que c’est le matin de Noël… même les fans des Spurs ! Wright a déclaré au Sun.

« Mais quand vous commencez à vous entraîner, c’est la même chose – tous les gars viennent de quitter leur famille et c’est juste une de ces choses auxquelles vous vous habituez au fil des ans. »

Wright a ajouté: «Vous pouvez vraiment manger tout ce que vous voulez – Arsène Wenger était un peu moins enthousiaste, mais il a toujours voulu que nous mangions ensemble.

« Nous aurions eu de la dinde lorsque nous arrivions à l’hôtel de l’équipe, mais nous devions simplement avoir des tonnes de brocoli ! »