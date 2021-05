Que font les symboles des labels Zara qui mettent sens dessus dessous les réseaux | Vie

Ces derniers jours, les marques de vêtements de Zara ont bouleversé les utilisateurs des réseaux sociaux. La raison en est que les gens se sont demandé ce que signifient les symboles qui apparaissent. Si vous ne le connaissez pas non plus et que vous êtes curieux, continuez à lire car nous allons vous l’expliquer.

Zara est l’un des magasins de vêtements les plus populaires et vous avez sûrement également acheté de nombreux vêtements dans la chaîne Amancio Ortega. Mais, Avez-vous déjà regardé de près les étiquettes de Zara ?

Les réseaux sociaux regorgent de personnes observatrices et ces derniers jours, une question que de nombreux utilisateurs se posaient est devenue virale. Il s’avère que Parmi les informations incluses dans les étiquettes des vêtements Zara, nous pouvons trouver quelques symboles, et personne n’a pu dire ce qu’ils voulaient dire.

Dans l’image que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez voir en détail une étiquette Zara actuelle. Comme vous pouvez le voir, nous avons en premier lieu le logo du magasin, suivi de la taille en Europe, aux États-Unis et au Mexique. Sous les tailles se trouve le pays dans lequel le vêtement a été fabriqué, et enfin il y a un symbole, qui il peut s’agir d’un cercle, d’un triangle ou d’un carré.

Via son compte Instagram, @carmeron, créatrice du blog Devil Wears Zara, a adressé une question à ses followers. Et c’est que, bien qu’il connaisse parfaitement les vêtements de la société d’Amancio Ortega, il a avoué ne pas savoir exactement ce que signifient les symboles sur les étiquettes.

Dans sa publication, il a indiqué que la légende urbaine disait que le symbole fait référence à la façon dont le vêtement en question est coupé, mais personne ne l’avait confirmé jusqu’à présent. Ci-dessous, vous pouvez voir l’article dont nous avons parlé, qui comprend des captures d’écran de trois étiquettes montrant les trois symboles.

La légende urbaine s’est avérée fausse. Grâce à la collaboration de ses adeptes, nous savons enfin quelle est la signification des symboles mystérieux. En fait, il s’agit d’une information qui n’est pas du tout énigmatique : elle fait référence à la collection à laquelle appartient le vêtement. Spécifique, le triangle marque les vêtements de la collection Trafaluc, le cercle est pour la Femme et le carré pour le Basique.