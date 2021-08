Que Jennifer Aniston et David Schwimmer sortent ensemble ?! Tout ce que nous savons

“Après la réunion des Amis, il est devenu clair que Se souvenir du passé avait éveillé des sentiments en chacun d’eux et cette chimie qu’ils avaient toujours dû enterrer était toujours là. Ils ont commencé à envoyer des SMS immédiatement après le tournage, et le mois dernier, David est venu de chez lui à New York pour voir Jen à Los Angeles », a rapporté la source à Closer, ajoutant qu’ils avaient également été repérés. boire du vin dans l’un des vignobles préférés de l’actrice à Santa Barbara, en Californie.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, lors de The One Where They Got Back Together, les protagonistes ont avoué qu’au début de la série, ils ressentaient une attirance mutuelle, cependant ils n’ont jamais permis qu’ils l’aient senti passer à plus grand.

PHOTO SANS DATE : les acteurs Jennifer Aniston (à gauche) et David Schwimmer sont montrés dans une scène de la série “Friends” de NBC. La série a reçu 11 nominations aux Emmy Awards, dont une série comique exceptionnelle, par l’Académie des arts et des sciences de la télévision le 18 juillet 2002 à Los Angeles, en Californie. (Photo de Warner Bros. Television / .) (.)