L’Alliance progressiste unie ou UPA est une alliance de partis dirigée par le Congrès. (PTI)

Le stratège politique Prashant Kishor a déclaré aujourd’hui que l’idée que le Congrès représente est vitale pour une opposition forte, mais a ajouté que le leadership n’est pas le « droit divin » du grand vieux parti et que le visage de l’opposition devrait être décidé démocratiquement. « L’IDEA et l’ESPACE que représente le Congrès sont vitaux pour une opposition forte. Mais la direction du Congrès n’est pas le DROIT DIVIN d’un individu en particulier, lorsque le parti a perdu plus de 90 pour cent des élections au cours des 10 dernières années. Que la direction de l’opposition soit décidée démocratiquement », a déclaré Kishor.

La déclaration de Kishor est intervenue un jour après que le CM du Bengale occidental Mamata Banerjee, après avoir rencontré le chef du PCN Sharad Pawar à Mumbai, a déclaré qu’il n’y avait « plus d’UPA » dans le pays. L’Alliance progressiste unie ou UPA est une alliance de partis dirigée par le Congrès. Il a gouverné le pays pendant 10 ans de 2004 à 2014.

Le CM du Bengale occidental a rencontré les dirigeants de différents partis politiques pour former une alliance de partis partageant les mêmes idées. Elle a été en désaccord avec le Congrès car il n’a pas voulu accepter sa direction de l’alliance de l’opposition pour les élections de 2024 à Lok Sabha.

Kishor, qui a déjà travaillé avec le Congrès et qui conseillerait maintenant Mamata, a également critiqué Rahul Gandhi récemment. « Le problème avec Rahul Gandhi et le Congrès, c’est qu’ils pensent que ce n’était qu’une question de temps et que les gens renverseront le gouvernement Modi », avait-il déclaré. Il avait également déclaré que le BJP ne disparaîtrait pas avant quelques décennies, car il a acquis plus de 30% de voix dans le pays.

Le stratège politique avait déclaré qu’il n’y avait pas de solutions miracles aux problèmes profondément enracinés et à la faiblesse structurelle du Congrès. «Les gens à la recherche d’une reprise rapide et spontanée de l’opposition dirigée par le GOP sur la base de l’incident de Lakhimpur Kheri se préparent à une grande déception. Malheureusement, il n’y a pas de solutions miracles aux problèmes profondément enracinés et à la faiblesse structurelle du GOP », a déclaré Kishor en octobre.

Avec Mamata Banerjee tendant la main à différents partis politiques, le Congrès a également commencé sa tentative de renforcer l’UPA avec Rahul Gandhi comme visage de l’opposition.

