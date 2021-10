Daniel Ricciardo pense que Max Verstappen serait un champion du monde plus populaire que Lewis Hamilton, étant donné les années de domination de Mercedes, mais « que le meilleur gagne » entre eux cette année.

Les deux se sont battus aux avant-postes toute l’année, et seulement six points séparent les deux prétendants au titre mondial avant Austin ce week-end.

Ricciardo estime que, comme Verstappen serait un champion du monde pour la première fois, ce serait un résultat plus «populaire» parmi les fans que Hamilton prolongeant son record sterling à l’ère du turbo hybride.

Cela étant dit, le pilote McLaren a ajouté que le spectacle de voir les deux se battre tout au long de l’année était agréable à regarder de l’extérieur, et il espère que la conclusion du combat pour le titre se déroulera sur la bonne voie – plutôt que des facteurs externes tels que les départs à la retraite s’avèrent déterminants.

« Je pense juste en quelque sorte » que le meilleur gagne « », a déclaré Ricciardo aux journalistes lorsqu’on lui a posé des questions sur le combat pour le titre de cette année.

« La rivalité qu’ils ont eue cette année a été assez impressionnante, en tant que fan. Je pense qu’ils ont tout laissé de côté. Donc, de ce point de vue, je pense qu’ils sont là où ils sont, je pense que c’est juste pour le moment en termes de nip-and-tuck. Donc pas de préférence.

« Je pense qu’évidemment les gens aiment voir un nouveau visage, alors peut-être que Max est le vote le plus populaire parce que ce serait un premier titre pour lui et c’est quelque chose de nouveau et d’excitant pour tout le monde. C’est donc toujours comme si vous aviez cette histoire de bien-être.

« Mais je pense que tant qu’aucun malheur n’est impliqué, alors je pense que le gars qui gagne est celui qui va le mériter. »

Le coéquipier de Ricciardo McLaren, Lando Norris, a quant à lui décidé de s’asseoir sur la clôture entre les deux pilotes – étant donné les différentes allégeances qu’il a avec eux deux.

« Je pense que c’est juste un peu loin maintenant », a-t-il plaisanté à propos de ses propres chances de titre, cité par Crash.net. « Cela ne me dérange pas. Évidemment, je soutiens Lewis en tant que Britannique, mais je suis aussi de bons amis avec Max.

« Donc, je pense que celui qui gagne a fait le meilleur travail. Ils ont été très égaux toute la saison, alors que le meilleur gagne. C’est ça. »

Lors de la prochaine course au Texas, le Circuit of the Americas a été un bastion de Hamilton au fil des ans, le pilote Mercedes ayant remporté cinq des huit courses qui s’y sont déroulées.