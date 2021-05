Que le nettoyage de Barcelone commence

Le match à Ipurua dimanche soir s’est déroulé exactement comme on s’y attendait.

Pas de Messi et pas de Pedri signifiait pas d’inventivité et pas de pointe, mais en vérité, personne ne se souciait vraiment d’un dernier match de la saison qui ne signifiait précisément rien pour les deux côtés.

Barcelone aurait certainement pu se passer de voir Ilaix Moriba boiter, une blessure mettant fin prématurément à sa saison, même s’il est au moins assuré d’être de retour dans l’alignement pour le début de la saison prochaine.

On ne peut pas en dire autant de plusieurs autres stars de la première équipe, dont certaines ne se sont pas du tout rendues service à Eibar.

Photo par Cristian Trujillo / Quality Sport Images / .

La fierté personnelle devrait dicter que des joueurs tels que Francisco Trincao et Junior Firpo donnent le meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils en ont l’occasion, mais tout ce qu’ils ont prouvé, c’est qu’ils ne sont pas, et n’ont jamais été, la qualité du Barca.

La paire doit également être suivie de près par Miralem Pjanic.

Cela fait sûrement partie du pire accord d’échange de l’histoire du football, même si Arthur Melo ne l’a pas exactement déchiré à la Juventus.

Étant donné que Joan Laporta doit réduire considérablement la masse salariale et apporter des fonds décents, la notion de départ d’un joueur de premier plan ne peut pas non plus être écartée.

Photo par Cristian Trujillo / Quality Sport Images / .

Antoine Griezmann a certainement eu ses critiques tout au long de la saison, et cet auteur a été l’un d’entre eux, cependant, le Barça peut toujours compter sur la diligence et le rythme de travail du Français ainsi que sur ses objectifs.

Son effort spectaculaire méritait de gagner n’importe quel match, dans un match qui n’était pas son meilleur sous un maillot du Barca. Il offre cependant ce petit plus, donc lorsque Laporta analyse les chiffres, le compatriote de Griezmann, Ousmane Dembele, doit se méfier de ce qui va suivre.

Oui, il a créé le vainqueur, mais c’était plus par chance que par jugement.

Le grand homme a montré une fois de plus qu’il était brillant pour mettre les brûleurs arrière et passer devant les adversaires comme s’ils n’étaient pas là, mais être décisif lorsque le besoin s’en faisait sentir … pas tellement.

Photo par Cristian Trujillo / Quality Sport Images / .

Il y a eu beaucoup trop de chances pour un joueur qui coûte au nord de 100 millions d’euros de maîtriser les bases – et il ne l’a toujours pas.

Peut-être que Dembele et Griezmann iront tous les deux si les bonnes offres arrivent, et nous pouvons être assurés que ce sera une autre montagne russe d’un été pour les Catalans compte tenu des déclarations de Laporta plus tôt dans la semaine.

Le nouveau président doit cependant réfléchir soigneusement à l’expulsion d’un joueur qui était le deuxième meilleur buteur derrière Messi, et le seul autre joueur du Barca à atteindre des chiffres à deux chiffres, y compris des frappes vitales tout au long de la campagne.

Il est certain que les décisions prises par Laporta au cours des prochaines semaines seront parmi les plus importantes de l’un ou l’autre de ses mandats présidentiels.