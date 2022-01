Que l’euphorie continue

Trois jours après que éliminer Osasuna En huitièmes de finale de la Copa del Rey avec un match attrayant devant leurs supporters, Gérone sera de retour à Montilivi aujourd’hui (14h00) pour affronter Fuenlabrada. « C’est une équipe très compétitive. J’ai le sentiment que demain sera un match de difficulté maximale. Le rival ne donne pas une balle pour la perte, fonctionne et presse très bien”, a décrit l’entraîneur de Gérone, Míchel, lors d’une conférence de presse sur une équipe qui a changé de manager il y a trois matchs et a fait naufrage en raison des positions de relégation. Spécifiquement, Les madrilènes occupent la vingtième position avec les mêmes points et ils ont enchaîné treize matchs sans gagner en Ligue. De plus, ils ont été éliminés par Cadix en Coupe.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Contrairement à la compétition de coupe, l’équipe de Gérone devrait remporter son onze de gala. Pour cela, Míchel récupère son meilleur tireur Cristhian Stuani, Arnau Martínez -tous deux pointent vers les gros titres- et Pablo Moreno. L’Uruguayen pourrait l’accompagner dans des positions d’attaque un Nahuel Bustos qui n’a pas eu beaucoup de succès lors du dernier match contre Osasuna mais qu’il a toute la confiance de Míchel. « C’est merveilleux. En haut. Il sait qu’il a fait un excellent travail au niveau de l’équipe, puis il a commis deux erreurs lors d’occasions de but évidentes mais cela arrive aux attaquants », a commenté l’entraîneur.

De son côté, Pellicer ne pourra pas compter sur des pertes dues à blessure de Juanma, Jano, Mbia, lvaro Bravos et Sotillos; celui d’Iván Salvador convoqué par la Guinée équatoriale pour disputer la Coupe d’Afrique ; ni avec Bouldini, le dernier-né de Madrid.