Que Luis Miguel tremble ! Mariah Carey va aussi transformer sa vie en série

Mariah était chargée de partager cette nouvelle dans une interview pour la station Z100, dans laquelle elle a annoncé que le plus probable est qu’elle choisira la télévision pour l’adaptation de son autobiographie, bien qu’il semble qu’à l’époque elle ait même envisagé de l’utiliser comme une base pour une comédie musicale.

Mariah Carey. (Shutterstock.)

« Broadway est génial aussi, je veux juste faire quelque chose », a-t-elle reconnu dans les pages de The Meaning of Mariah Carey, son livre, où l’artiste est incroyablement sincère à propos de sa vie, détaillant même la violence et les abus dont elle a été témoin. était une enfant, et à propos de laquelle elle a avancé que toute histoire qu’elle inspire doit être « austère, sale, belle, spéculaire et réelle ».