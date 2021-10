Que mange Ana Parra pour entretenir sa silhouette ?

Ana Parra / Instagram Ana Parra avoue ce qu’elle mange au petit-déjeuner pour entretenir sa silhouette

Ce n’est un secret pour personne qu’Ana Parra est considérée comme l’une des femmes les plus attirantes ayant traversé EXATLON au cours des différentes éditions de l’émission de téléréalité Telemundo.

Bien que la belle colombienne ait montré que le sport jouait un rôle très important pour avoir la silhouette de « fitness » que ses fidèles adeptes aiment tant, à différentes occasions, le modèle a assuré que la clé n’était pas seulement de faire de l’exercice, mais aussi de manger. un rôle très important.

Et malgré le fait que l’ingénieur civil mange généralement beaucoup de pain, le glucide qui est son plus grand péché, il est également bien connu que l’ancienne reine de beauté prend soin d’elle dans son alimentation et a généralement une alimentation nutritive.

C’est ce qu’a montré la Colombienne, à travers ses réseaux sociaux, où elle a révélé le petit-déjeuner qu’elle prend habituellement le matin, et qu’elle a voulu partager avec ses fans, afin que ceux qui le souhaitent, puissent suivre ses traces et avoir une bonne santé la vie et l’alimentation.

Ana Parra a posté une vidéo sur son Instagram, où elle a montré étape par étape comment elle prépare son petit-déjeuner, pour lequel seuls des ingrédients sains et faciles à acheter et un mixeur sont nécessaires.

« Un #petit déjeuner #fit, super protéiné et très délicieux

– 1/2 tasse de yaourt grec

– 1/2 tasse de flocons d’avoine

– 1/4 tasse de lait d’amande

– 1 oeuf

– Poudre de cannelle

– Essence de vanille

Mélangez le tout et c’est tout par dessus vous pouvez mettre ce que vous voulez. J’ai mis une couche de yaourt grec, de fruits et 95% de cacao râpé », a commenté le sportif.

Et en montrant la délicieuse crêpe cuite au four qu’elle a faite avec ce mélange et qui se léchait bien les doigts, l’athlète a dit: « Fais-le, savoure-le et dis-moi ce que tu en penses « .

L’ancienne athlète d’EXATLON, qui a concouru il y a quelques années pour être Miss Colombie dans son pays, a précédemment révélé qu’elle accordait une grande importance à ses soins physiques, dont elle a également besoin pour sa carrière dans le monde du mannequinat.

Ainsi, après avoir subi un accident en demi-finale de la cinquième saison d’EXATLON, où elle s’est blessée au nez et au cou, la jeune femme s’est inquiétée de son état, mais elle s’est finalement remise sans problème.

« Dieu merci, ce n’était que musculaire et c’est quelque chose dont je suis reconnaissant, car le cou est quelque chose de complètement délicat, et puis rien. Dieu merci, ça n’a pas vieilli… Je sais que ce qui est arrivé à mon visage est aussi quelque chose de délicat, et aujourd’hui, disons que je vis aussi de mon visage. Alors je remercie Dieu que ce n’était rien de grave, et là je continue à travailler dur avec ça », avait alors déclaré Ana Parra dans un « live » d’Instagram.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires