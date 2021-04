Que manger cet été: De l’achaar fait maison au tiffin du sud de l’Inde, la grande cuisine indienne a tout pour plaire!

Dans le sud de l’Inde, par exemple, lorsque les étés torrides s’installent, les gens préparent du riz caillé, du riz au citron et du riz au tamarin chez eux. Image représentative

Avec la flambée de la deuxième vague de coronavirus à travers le pays, manger de manière responsable et opter pour des aliments renforçant l’immunité est devenu aussi nécessaire que l’observation de protocoles de sécurité tels que le masquage, la distanciation sociale et l’hygiène des mains, entre autres. Avec l’arrivée de l’été et la montée en flèche des températures, il est également important d’être plus attentif à ce que vous garez dans votre assiette.

Bien sûr, votre cuisine, vos règles, mais que diriez-vous d’utiliser la puissance des secrets tacites de la cuisine indienne pour préparer de la bonne nourriture? Plus important encore, quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas gâcher! L’Ayurveda, semble-t-il, a beaucoup de conseils pour préparer de bons plats, en particulier pour les étés torrides.

Dans le sud de l’Inde, par exemple, lorsque les étés torrides s’installent, les gens préparent du riz caillé, du riz au citron et du riz au tamarin chez eux. Le petit déjeuner est toujours préparé tôt et servi léger. Les grands-mères utilisaient généreusement de l’huile de noix de coco, des feuilles de curry, des graines de moutarde, des feuilles de coriandre fraîche et des épices lors de la préparation des plats. Le babeurre mélangé au gingembre et aux piments verts est traditionnellement servi aux invités, et le rasam est essentiel avec les repas. À chaque repas, de l’eau rôtie à la jeera est servie avec de la nourriture ou conservée dans une cruche pour faciliter la digestion. À leur manière, les grands-mères avaient un rare sens de la «sagesse culinaire» enracinée sans l’aide d’aucun livre de cuisine culinaire ou de Google.

Préparation de la nourriture d’été: que diriez-vous du «Tiffin» du sud de l’Inde?

Rukmini Srinivas, dans son livre de cuisine à succès «Tiffin» évoque la nostalgie d’une époque révolue, alors qu’elle plonge de manière experte dans les souvenirs du «tiffin» du sud de l’Inde, idéal pour l’été. Une variété de plats qui font claquer les lèvres est répertoriée, mais celui qui se tient haut et traditionnel est le Seekarane à la mangue, qui implique un processus élaboré d’épluchage, de tranchage, d’écrasement avant qu’il ne devienne une pulpe juteuse, puis il est préparé avec du lait aromatisé au safran et à la cardamome, puis garni de raisins secs et de noix de cajou grillées frites au ghee.

Un autre élément intéressant auquel se réfère Rukmini Srinivas est le «Pidi kozhukattai», un plat tamoul, qui comprend une portion complexe de riz moulu et de lentilles aromatisées avec des épices et des herbes fraîches. La saveur de ces raviolis tamouls traditionnels est rehaussée par la fraîcheur des herbes cultivées sur place.

Bien que chaque localité ait ses propres préparations uniques, certains produits alimentaires sont appréciés de tous les Indiens. Les cornichons, par exemple, font partie de tous les repas et même des fêtes traditionnelles pour les festivals, les mariages, etc.

Spécial d’été: préparer des cornichons

Le Dr Manjari Chandra partage ses idées avec Financial Express Online: «La préparation des cornichons est l’une des applications les plus anciennes de la fermentation et fait partie des cultures autochtones du monde entier. Quelques tranches de cornichon petites à modérées chaque jour ne feraient de mal à personne. Ils sont une riche source de vitamines, servent de probiotiques, améliorent la santé digestive et réduisent le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer. Ce que nous devons éviter, c’est d’avoir un excès de cornichons ou de consommer des cornichons en bouteille à chaque repas. C’est parce que les cornichons contiennent du sodium concentré qui peut élever votre tension artérielle, faire travailler vos reins et votre foie plus fort et causer des malaises digestifs, agissant exactement à l’opposé de ce à quoi ils sont destinés.

La plus grande erreur que beaucoup d’entre nous ont tendance à faire est de mélanger des combinaisons d’aliments qui se heurtent ou qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Alors, que faites-vous lorsque vous n’êtes pas sûr de la bonne combinaison d’aliments?

Attention à ne pas mélanger les mauvaises combinaisons alimentaires

L’auteur bien connu de «Mangez, nettoyez» recommande: «Je suggérerais que les gens, en général, doivent être conscients des combinaisons d’aliments qui ne fonctionnent pas pour eux. C’est quelque chose de très personnel. Et la plupart des gens peuvent savoir s’ils accordent juste un peu d’attention à la réaction de leur corps immédiatement ou une heure après avoir mangé une nourriture spécifique. L’Ayurveda, en particulier, ne traite pas des combinaisons alimentaires qui peuvent être nocives ou bénéfiques dans le cadre d’une perte de poids. Mais manger des légumes féculents avec des aliments riches en protéines peut provoquer des troubles métaboliques et des problèmes digestifs, entraînant une prise de poids. Par exemple, il faut ÉVITER de manger des légumes comme le maïs, les pommes de terre et les haricots rouges avec de la goyave, des épinards et du brocoli. D’un autre côté, manger du riz non poli avec du ghee peut s’avérer bénéfique. L’Ayurveda se concentre simplement sur la consommation d’aliments sains en quantités équilibrées avec des rituels de pleine conscience. Tous les avantages suivent automatiquement. »

Sans aucun doute, nos papilles gustatives nous disent quand la nourriture n’a pas bon goût et un peu d’ajustement intelligent peut corriger bon nombre de ces erreurs involontaires dans la cuisine. Il ne fait aucun doute que la cuisine indienne ordinaire a plus de trésors sous diverses formes – épices, herbes, etc., sur lesquels nous pouvons compter pour renforcer l’immunité et une alimentation saine.

