Que manger ou boire quand on fait un jeûne intermittent pour perdre du poids | Vie

Si vous faites un jeûne intermittent, vous vous demandez ce que vous pouvez manger et boire en dehors de votre fenêtre d’alimentation pour ne pas rompre le jeûne. Nous vous dirons.

Ces derniers mois, le jeûne intermittent est devenu très populaire et est devenu le régime à la mode pour perdre du poids. Le secret du succès de ce plan de perte de poids est qu’en limitant les heures où vous pouvez manger, de nombreuses personnes trouvent plus facile de restreindre leur apport alimentaire et d’entrer dans un déficit calorique. De plus, le jeûne provoque dans le corps une série de changements métaboliques qui vous permettent de brûler les graisses.

Il existe différents modèles de jeûne intermittent Et tous sont basés sur le même principe : vous ne pouvez manger que dans une certaine fenêtre de temps et jeûner le reste du temps. Les différentes variantes du jeûne intermittent se distinguent en fonction de la durée de la fenêtre d’alimentation et de la fenêtre de jeûne. Le plus répandu est le régime 16/8, dans lequel vous pouvez manger pendant 8 heures et jeûner pendant les 16 heures restantes de la journée, bien qu’il existe également d’autres régimes plus restrictifs, tels que les régimes 18/6 ou 20/4.

Pour perdre du poids avec le jeûne intermittent, vous ne pouvez pas manger et boire ce que vous voulez. Dans ta fenêtre d’alimentation il est conseillé de suivre une alimentation équilibrée qui vous fournit les nutriments dont votre corps a besoin. Il est déconseillé de se gaver ou de manger de manière compulsive, car cela vous évitera d’entrer dans un déficit calorique et, par conséquent, vous ne perdrez pas de poids.

Et dans la fenêtre de jeûne, pouvez-vous manger ou boire ? Lorsque vous jeûnez, votre corps subit une série de changements métaboliques. Lorsqu’un certain nombre d’heures se sont écoulées depuis votre dernier repas, votre corps entre en cétose, un état dans lequel les graisses sont utilisées pour produire de l’énergie lorsque les glucides ne sont pas disponibles.

Bien que jeûner signifie ne pas manger, il faut rester hydraté et il est possible de consommer certains aliments tout en bénéficiant des bienfaits du jeûne. Certains experts pensent que tant que vous maintenez votre apport en glucides inférieur à 50 grammes par jour pendant le jeûne, vous pouvez maintenir la cétose.

Ensuite, nous verrons ce qu’ils sont les aliments et les boissons les moins susceptibles de nuire à votre jeûne.

L’eau. L’eau ordinaire ou gazeuse ne contient pas de calories et il est essentiel que vous buviez pour rester hydraté. Café et thé. Vous pouvez les prendre tant que vous n’ajoutez pas de sucre ou de lait. Vinaigre de cidre de pomme dilué. Vous pouvez mélanger une cuillère à café ou deux avec de l’eau pour vous aider à rester hydraté et éviter les fringales. Graisses saines. En mélangeant une petite quantité d’aliments riches en graisses saines, comme le beurre ou l’huile de noix de coco, vous pouvez réduire votre faim sans rompre la cétose due au jeûne.

Lorsque votre jeûne se termine et que votre fenêtre d’alimentation commence, il est conseillé de prendre des aliments mous en petites quantités pour ne pas surcharger votre système digestif. Vous pouvez prendre, par exemple, des smoothies sains, des dattes et autres fruits secs, des soupes, des légumes, des yaourts ou des aliments contenant des graisses saines comme les œufs ou l’avocat.