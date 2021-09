Que manque-t-il dans la stratégie de croissance de l’Inde ?

La croissance inclusive est une croissance durable, comme de nombreuses grandes entreprises le reconnaîtront, si elles sont poussées vers cette conclusion.

L’Inde est à la croisée des chemins sur la voie de la réussite économique. Bien sûr, c’est une déclaration qui semble appropriée toutes les quelques années, mais peut-être existe-t-il maintenant un choix plus fondamental que tous ceux auxquels nous avons été confrontés depuis la fin des années 1980. Cette période a vu une crise économique qui impliquait des pressions externes et des flux politiques internes. Ensemble, ils ont conduit au début de la période de «réforme», qui se poursuit à sa manière. De grands progrès ont eu lieu, mais loin des exemples qui ont constitué le « miracle de l’Asie de l’Est », et l’Inde n’est même pas proche des niveaux de revenu où un « piège à revenu intermédiaire » est censé retenir les pays.

Dans ma dernière chronique, j’ai cité les travaux de Sajid Chinoy et Toshi Jain, qui montrent que la croissance de la productivité totale des facteurs (TFPG) a ralenti, signe d’un manque d’innovation suffisant. La TFPG est liée à des caractéristiques tangibles de l’économie : investissement public, ouverture au commerce et intermédiation financière efficace. Corriger l’intermédiation financière est urgent et nécessite un gros effort pour nettoyer les dégâts existants, ainsi que pour permettre aux nouvelles technologies et plateformes de se développer et d’être déployées rapidement. L’investissement public est une évidence : il a de nombreux champions et a juste besoin d’une restructuration financière urgente – la vente d’actifs improductifs appartenant à l’État pour le financer. L’ouverture commerciale est moins bien comprise, voire acceptée, car elle n’est plus aussi simple qu’avant et doit faire partie d’un ensemble beaucoup plus large d’ouverture.

Les arguments des économistes en faveur de l’ouverture commerciale reposaient autrefois sur les théories classiques de l’avantage comparatif et des gains statiques du commerce. Sur cette base, on peut facilement plaider pour que des pays comme l’Inde produisent et exportent des produits à forte intensité de main-d’œuvre tels que les articles en cuir et les vêtements. Les considérations de croissance et d’innovation compliquent les choses, en termes de justification théorique de l’ouverture commerciale. Une énorme complication pratique est la montée des chaînes de valeur mondiales (CVM) ou des réseaux de production mondiaux (GPN) – le premier terme met l’accent sur les résultats (ajout de valeur) et le second sur les mécanismes (essentiellement des chaînes d’approvisionnement complexes).

En plus de cela, il y a les avantages des retombées lorsqu’un pays est intégré dans les CVM/GPN. Swati Mehta, dont j’ai mentionné les travaux sur le système d’innovation de l’Inde dans ma dernière chronique, dans des recherches plus récentes, a montré la valeur des CVM pour l’innovation, grâce à des liens en amont. L’essor de l’industrie indienne des composants automobiles est un exemple de ces liens. En Asie de l’Est, la Corée du Sud a bénéficié du Japon et la Chine de Taïwan (indirectement) de manière similaire.

Ce modèle d’ouverture commerciale requiert également une ouverture aux investissements étrangers, notamment sous la forme d’IDE par les multinationales qui dominent les RPM. L’Inde fait des progrès dans la reconnaissance et l’encouragement de cette voie d’intégration et de croissance, mais peut-être pas assez. Et il ne parvient pas à reconnaître l’importance de l’ouverture aux gens et aux idées.

Dans l’Europe du XVIIIe siècle, les mathématiciens purs échangeaient des idées au-delà des frontières et se déplaçaient parmi des mécènes de différentes nations. Leurs découvertes et leurs outils conceptuels ont aidé à ouvrir la voie à la science appliquée moderne – physique, chimie et ingénierie. Les inventeurs ont également cherché du soutien partout où ils pouvaient le trouver. En revanche, la Chine du 14e siècle, alors leader technologique mondial, s’est fermée sur l’extérieur, y compris le monde des nouvelles idées et de l’innovation.

L’Inde est un exemple plus récent de ce type de fermeture désastreuse. Dans son livre « Locked in Place », le sociologue Vivek Chibber a soutenu que « la capacité insuffisante de l’État (pour une industrialisation rapide) provenait principalement de la campagne massive des industriels indiens, dans les années qui ont suivi l’indépendance, contre un État fort développementaliste ». En cette 75e année d’indépendance de l’Inde, une répétition de ce processus, encouragée par une idéologie d’« autosuffisance » et de nationalisme culturel, est un réel danger. C’est pourquoi l’Inde est à un carrefour majeur.

Comme indiqué, la solution politique pour l’Inde n’est pas seulement une ouverture passive, en abaissant les barrières commerciales, bien que cela soit également nécessaire. Les décideurs indiens doivent adopter une approche confiante de l’intégration dans l’économie mondiale, y compris les GPN et les multinationales qui les gouvernent. L’infrastructure et l’éducation sont des éléments essentiels de ce mélange, tout comme l’assurance que les masses ont une nourriture et un abri décents. La croissance inclusive est une croissance durable, comme de nombreuses grandes entreprises le reconnaîtront, si elles sont poussées vers cette conclusion.

Alors que l’Inde sort de la pandémie, avec son dividende démographique toujours disponible pour être encaissé, et avec les multinationales et leurs gouvernements hôtes à la recherche de reconfigurations stratégiques des CVM pour fournir une résilience face aux pandémies et à la montée de la Chine, le gouvernement indien ne peut pas se permettre de prendre le mauvais chemin.

L’auteur est professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

