¡Qué no se te fuite ! Aspirateur Xiaomi a precio de ganga: 266€

El accesorio del que estamos hablando es el Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P, un modelo que tiene bastantes virtudes entre las que no falta el disponer de una base de recharge a la que vuelve cuando se está quedando sin batería (y si no ha terminado su trabajo, continúa con él… que para eso lo pagaste). El caso es que ahora mismo puedes aprovechar un descuento del 24% que te permite realizar la compra en Amazon por tan solo 266 euros. Además, si tienes una cuenta Prime no pagarás nada por el envío como puedes ver en el enlace que dejamos a continuación:

Algo que nos parece bastante interesante de este robot aspirador Xiaomi es que cuenta con conectividad inalámbrica para poder acceder a l’Internet. Esto posibilita que una vez que se realiza el mapeado de la casa, algo que se consigue con bastante precisión gracias a los sensores integrados, podrás utilizar con el telefono el aspirador del que hablamos. Por lo tanto, ya sea sentado en el sillón de casa o cuando estás saliendo del cine y vas a volver podrás indicar al equipo que comience con una tarea. De côté sencillo es todo, y aquí hay que incluir todo lo que tiene que ver con las diferentes configuraciones existentes (cómo puede ser horas de trabajo o la potencia a emplear cuando está funcionando).

Potencia más que suficiente para trabajar

Esta es una característica muy importante en este tipo de dispositivos, y la que ofrece el modelo del que estamos hablando llega a los 2.100 PA, que en principio es más que suficiente incluso para que los pelos de las mascotas no sean un problema a la hora de aspirar. Y, todo esto, se combina con un ruido que jamás supera los 76 dB. Esta es una marca que no está nada mal y que en principio no debe ser un problema para que no puedas escuchar la tele a la vez que este dispositivo está trabajando.

Otro buen detalle que tiene este aspirador Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P es que cuenta con la posibilidad de cambiar el depósito de suciedad por uno de agua. Y esto qué supone? Pues que, mediante el uso de trapos que se adaptan en la parte inférieur el producto, es posible pasa una mopa humeda por el suelo de la casa. De esta forma, se consigue una opción adicional aparte del simple barrido y, por lo tanto, se aumenta de forma bastante considérable la utilidad que tiene este modelo (por cierto, el depósito es de 0,20L que resulta más que suficiente para poder realizar trabajos tanto en el salón como en la cocina).

Buena autonomía de este aspirateur Xiaomi

Gracias a que incluye una batería de 3.200 mAh, en principe se tiene carga más que suficiente para poder limpiar por completeo viviendas que tienen hasta 100 metros cuadrados. Por lo tanto, no desentona para nada este producto. Sin faltarle una buena cantidad de sensores que evitan golpes directos con los muebles o que las escaleras sean un problema, también hay que destacar que el filtro utilizado es tipo HEPA lo que resulta ideal para los alérgicos ya que su efectividad es bastante grande.