¡Qué no se te fuite ! Reloj realme de gran autonomía por 99€

El wearable del que estamos hablando es el realme Watch S Pro, un dispositivo entre otras cosas incluye una pantalla AMOLED de buena resolución y brillo bastante potente. Por lo tanto, visualizar todo tipo de contenidos con una gran calidad ya que las dimensiones que tiene este componente son de 1,39 pulgada con una forma circulaire que recuerda mucho a los relojes tradicionales. Es lo que tiene que ver con el diseño, su acabado en acero inoxidable permite combinar un aspecto llamativo con una resistencia más que respetable.

Uno de los mejores detalles que vas a encontrar en este accesorio de realme es su autonomía. Este es un parámetro esencial para tener la mejor experiencia de uso posible a utilizar un reloj inteligente y, lo cierto, es que cumple a la perfección el modelo del que estamos hablando. Esto lo decimos debido a que vas a poder lograr hasta dos semanas de uso habituel de forma constante, por lo que no tendrás que estar día sí y día no conectando el dispositivo a un enchufe. Además, este dispositivo se convierte en un excelente compañero cuando sales de viaje o vacaciones ya que en muchos casos no tendrás que llevar encima el cargador.

La oferta que no debes dejar escapar

Esta recomendación lo hacemos debido a que ahora mismo solo tienes que 99,91 euros pour avoir accès au réel Watch S Pro. Este es un precio de lo más sensato y que supone un ahorro del 23% de lo que habitualmente cuesta en Amazon (y, además, ahora mismo no tienes que pagar nada por los gastos de envío). Te dejamos el enlacer que debes utilizar para no dejar escapar la promoción y hacerte con este dispositivo de color negro al que no le faltan un par de botones que permiten gestionar el sistema operativo y que tiene un peso de tan solo63 gramos. Es el siguiente :

Este reloj realme vale para todo

Pese a ser un modelo que no cuenta con sistema operativo, todas las funciones habituales que se esperan de un smartwatch las puedes encontrar en este modelo. Un ejemplo es que el seguimiento de la actividad física que se realiza es excelente, ya que en su interior existen una grande cantidad de sensores que le permiten detectar absolutamente todo (un ejemplo de lo que decimos es que podrás incluso conocer la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre). Además, gracias a la inclusion de un GPS este accesorio es capaz de detectar las actividades físicas más habituales que se realizan, como por ejemplo practicar running o ciclismo.

Tampoco le faltan opciones de protección que ya se consideran básicas, ya que por ejemplo el realme Watch S Pro no tienes problemas con el agua y Podrás bañarte con el puesto ya que es capaz de resistir hasta cinco atmósferas. Con todo lo que hemos indicado seguro qué te parece una buena opción de compra este producto que no tiene problema alguno a la hora de utilizarse tanto con teléfonos Android como los que utilizan el sistema operativo iOS. Una gran opción de compra que ahora mismo tiene una oferta de lo más llamativa en la tienda en ligne Amazon.