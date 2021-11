Que pense Denisse Novoa d’EXATLON ?

Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa parle d’Exatlon États-Unis

Le 12 novembre, Denisse Novoa a fêté ses 27 ans, et au milieu de ses vœux pour la nouvelle année qui vient de commencer, l’ancienne candidate d’EXATLON a ouvert son cœur et a avoué être prête à avoir 365 jours, où les bonnes ondes et des expériences plus positives qui la font se sentir épanouie et épanouie.

La Mexicaine a déclaré que son grand objectif dans les mois à venir est de continuer à passer un bon moment et à rassembler des souvenirs agréables, y compris ceux qui la rapprochent du succès.

« Je suis prêt pour mes 27 et je les reçois avec toute la gratitude, l’amour et l’émotion possibles ! Pour continuer à collectionner des souvenirs, des rires, des moments !! 🤩 « , a déclaré le » Pantera « Novoa sur son Instagram, où il a partagé un message honnête sur ce que la dernière année de vie lui a laissé.

Et bien que Denisse ait été expulsée de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, sous toutes sortes de rumeurs, qui n’ont jamais été vérifiées, et n’a jamais voulu révéler ouvertement ce qui a motivé son départ de la téléréalité, l’athlète a révélé que la compétition Telemundo occupe une place importante place sur votre liste de réalisations.

La mannequin et actrice a également assimilé son temps à l’émission de téléréalité à une réalisation aussi importante que les deux projets télévisés qu’elle a enregistrés, et ayant suivi un entraînement physique et mental intense de 54 jours.

« Mes 26 étaient insurmontables ! Entre enregistrer avec Netflix, retourner dans les arènes de la compétition la plus féroce de la planète, terminer mon premier cycle de 54D, me faire tatouer avec ma meilleure amie et voyager en Colombie avec elle, aller au Mexique pendant un mois et passer du temps avec des gens incroyables « , a-t-il mentionné. le « Pantera » sur son compte Instagram.

Et à sa liste de choses à souligner au cours de ses 26 ans, Denisse a ajouté un autre voyage et un défi qu’un membre de la famille très proche a réussi.

« Vivre à Porto Rico pendant un mois, voir ma sœur remplir l’un de ses objectifs d’entrer à la faculté de médecine, enregistrer une série avec Telemundo, rencontrer et vivre avec des gens incroyables, et bien la liste s’allonge encore et encore », a ajouté l’ancien athlète de EXATLON.

Denisse a également évoqué les moments difficiles qui se sont produits, et bien qu’elle n’ait pas évoqué la douleur qu’elle a ressentie après avoir été expulsée d’EXATLON, elle a admis qu’elle avait de la tristesse.

« Ce fut une année de beaucoup d’émotions, de grande joie, beaucoup d’énergie, de nombreux accomplissements, de nombreux apprentissages, il y a eu aussi des tristesses, mais il y a eu définitivement plus de moments heureux !! », a conclu l’athlète de haut niveau, que l’on verra très bientôt sur Telemundo et Netflix.

