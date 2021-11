Que pense Génesis Suero de la finale de la NBL ?

L’Univisión Génesis Suero conteste la finale de Nuestra Belleza Latina

Génesis Suero s’est de plus en plus ouverte aux téléspectateurs de Nuestra Belleza Latina sur sa vie personnelle, et grâce à son histoire honnête et humble, ainsi que sa sympathie, sa beauté et sa discipline pour surmonter les défis, la belle Dominicaine est l’une des quatre finalistes de l’émission de téléréalité Univisión qui concourra pour la couronne et le contrat avec la chaîne.

Et à quelques jours seulement du nom de la prochaine Nuestra Belleza Latina, l’ancienne Miss New York a ouvert son cœur et avoué ce qu’elle ressent face au moment culminant de l’émission télévisée, qui cette année est revenue à l’écran, après trois ans d’absence.

Avec cette sincérité qui la caractérise et avec une grande simplicité, Genesis a déclaré qu’avoir réussi à marcher vers la dernière soirée de Nuestra Belleza Latina, la remplit de joie et de beaucoup d’émotion d’elle-même.

La belle jeune femme a déclaré que même si à de nombreux moments elle a raté des occasions, pensant à l’objectif de pouvoir aider sa mère, comme elle a réussi à le faire, elle comprend maintenant que «le timing de Dieu est parfait» et que la vie la récompense pour ses efforts et ses sacrifices.

«Je suis venu à Nuestra Belleza Latina pour me battre pour mes rêves. Dieu m’a donné ça, parce que j’ai tout donné pour ma mère », a déclaré la belle brune.

« Atteindre la finale de Nuestra Belleza Latina signifie beaucoup pour moi, car je crois que je peux être la voix de la femme dominicaine, la voix de la femme latine qui vient dans ce pays, qui commence par le bas, mais monte le échelle, et elle peut réaliser ses rêves », a déclaré Génesis, lorsqu’elle a avoué pourquoi elle voulait devenir le successeur de Migbelis Castellanos.

Génesis, qui a révélé il y a quelques semaines dans l’émission qu’elle avait souffert d’intimidation en raison de sa voix épaisse, a également assuré dans ses aveux avant le gala final de Nuestra Belleza Latina, que son temps au concours n’avait pas seulement consisté à apprendre , mais aussi Il a aussi su profiter de l’expérience.

«Ici à Nuestra Belleza Latina, je ne suis pas seulement venu pour apprendre le théâtre, lire le souffleur, le podium et la danse. Je suis aussi venu pour en profiter », a conclu le dominicain.

Bientôt, la vidéo de Génesis, partagée sur l’Instagram de Nuestra Belleza Latina, est devenue un espace entier pour ses abonnés pour montrer son soutien et le meilleur de ses énergies afin que lors de la grande finale, elle soit couronnée comme la nouvelle reine d’Univision.

Dites-nous si vous pensez que Genesis gagnera Nuestra Belleza Latina.