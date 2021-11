Dans une nouvelle interview avec Musique de métal, ancien IRON MAIDEN chanteur Blaze Bayley a demandé son avis sur le dernier album du groupe, « Senjutsu ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne l’ai écouté que quelques fois ; je n’ai tout simplement pas eu beaucoup de temps pour [check it out in full]. Mais j’ai aimé [what] J’ai entendu. j’apprécie « Mort des Celtes » et « Enfer et hautes eaux », je pense que c’est l’autre [Editor’s note: presumably referring to ‘Hell On Earth’], et le célibataire [‘The Writing On The Wall’] également. Alors, oui, il y a de la bonne musique là-bas. »

Il a poursuivi: « Je pense que c’est un album profond, et ce n’est pas quelque chose qui se donne facilement du premier coup. Je pense que vous devez lui donner une chance; il se passe beaucoup de choses, et il y a beaucoup de changements d’humeur avec les accords qu’ils ont fait et les instrumentaux. Donc c’est un album que je sens que vous devez aller, quelle est l’histoire ? Et puis quand la partie instrumentale arrive, c’est juste comme une pièce orchestrale. De quoi parlent-ils maintenant ? Qu’est-ce que cette musique me fait ressentir ? Pourquoi est-elle allée dans cet endroit sombre ? Alors je ne pense pas qu’elle s’abandonne facilement, mais je pense que c’est un bon album. Et les choses que j’ai entendues jusqu’à présent, j’aime vraiment . »

« Senjutsu », IRON MAIDENpremier album en six ans, est sorti le 3 septembre. Il a été enregistré en 2019 à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

« Senjutsu » s’est incliné au 3e rang du classement Billboard 200, se classant plus haut que même les premiers classiques du groupe comme « Esclave du pouvoir » et « Le nombre de la bête ». Près de 90 pour cent des 64 000 unités d’album équivalentes du LP provenaient de ventes d’albums purs. Le double album acclamé par la critique a fait ses débuts une place plus haut que 2015 « Le livre des âmes » et les années 2010 « La frontière finale », qui ont tous deux culminé au n ° 4.

« Senjutsu » était JEUNE FILLE13e album de ‘s en tête du Top 40 aux États-Unis

JEUNE FILLEles deux premiers Paul Di’Anno-ère albums, « Iron Maiden » (1980) et « Tueurs » (1981), ainsi qu’avec ceux enregistrés avec Bayley, « Le facteur X » (1995) et « Virtuel XI » (1998), tous n’ont pas réussi à ébranler le Top 40 aux États-Unis

L’homme de 58 ans Bayley, qui est né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – le susdit « Le facteur X » et « Virtuel XI » – avant Bruce Dickinson retourné au groupe. Les JEUNE FILLE les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les sorties précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 « Tueurs ».

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 « Wolfsbane sauve le monde », le premier album de nouveau matériel de BANDE-LOUP depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamberle dernier album solo de , « La guerre en moi », est sorti en avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christophe Appleton.



