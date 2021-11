Que pense Poulter de la réaction à sa transformation Marvel

As Volaillera ferme un chapitre de sa carrière, un autre commence.

Le temps de l’acteur de 28 ans en tant que Billy Cutler prendra officiellement fin lors de la première du huitième et dernier épisode de Hulu’s Dopesick le mercredi 17 novembre. Les téléspectateurs de la série captivante verront si le vendeur de Purdue Pharma fait un saut foi et aide à enquêter sur la cause de l’épidémie d’opioïdes.

Mais ce n’est pas la dernière fois que les fans verront Will. Au contraire, ils peuvent s’attendre à encore plus de temps d’écran de la part du Britannique alors qu’il passe à son rôle d’Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie.

Dans une interview exclusive avec E! News, Will a parlé du projet, le décrivant comme un « défi » bienvenu après avoir assumé des rôles lourds et émotionnels ces dernières années, y compris Dopesick.

« Pour être complètement franc avec vous, j’ai vraiment eu du mal avec ma santé mentale comme beaucoup de gens l’ont fait tout au long de la pandémie », a expliqué Will, affirmant que le casting et le réalisateur Danny Armstrong étaient « très empathiques » à propos de son expérience. « Je leur en suis très reconnaissant. »