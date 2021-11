Que pensent les fans de Halo de Halo Infinite Multiplayer ?

Je pense qu’il est prudent de dire à ce stade que Halo infiniLe multijoueur de est plutôt bon, un retour du passé à un style plus ancien de FPS avec quelques injections indispensables de philosophie de conception moderne ici et là pour garder les choses fraîches et intéressantes. Si je devais évaluer mon temps avec le jeu jusqu’à présent, je dirais qu’il se situe confortablement parmi les meilleurs de la série. Peut-être qu’avec le temps, il pourrait même renverser l’un des trois premiers…

Mais qui m’a élu roi de Halo, classement des jeux et déterminant de la qualité des séries ? Personne, c’est pourquoi je voulais tendre la main et parler à des personnes ayant une histoire passionnée avec Halo afin d’évaluer leur opinion globale, entendre ce qui ressort comme trop bon (ou mauvais) et déterminer si c’est l’un des meilleurs dans la serie.

Je voulais d’abord avoir le point de vue de quelqu’un avec une histoire compétitive, qui comprendrait les jeux à un niveau fondamental. Pour cela, j’ai contacté Alex Buck, anciennement connu sous le nom de BUCK 20, qui était autrefois l’un des meilleurs joueurs de Halo de Grande-Bretagne. Lui et son frère ont tous deux été les meilleurs compétiteurs européens depuis les 3 jours de Halo, remportant de nombreux classements dans le top 8 lors d’événements mondiaux.

« Quand j’ai vu l’annonce de Halo Infinite pour la première fois, j’étais très excité, même avec un contenu et des séquences de gameplay limités. Halo a toujours été un jeu qui me tenait à cœur, donc le voir revenir une fois de plus était génial à voir. » Comme vous vous en doutez, Alex s’est lancé dans la version bêta multijoueur de Halo Infinite dès qu’il en a l’occasion.

En termes de points positifs, Alex est un fan de nombreuses nouvelles armes et capacités ajoutées au jeu. Il se fait un devoir de mentionner spécifiquement le grappin, déclarant «[it] est tellement amusant à utiliser et je pense que nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce que certains finiront par en faire.

Ensuite, il y a le soutien précoce de la scène compétitive. 343 a poussé l’angle de l’esport dès la première minute et s’est assuré d’inclure des listes de lecture compétitives pour attirer les joueurs hardcore. « De plus, le fait que Halo Infinite soit lancé avec une liste de lecture classée le jour 1 était très prometteur pour la scène compétitive. Il y a même eu des tournois Halo Championship Series dans les principales régions le premier week-end, parlez de se lancer !

Mais Halo Infinite n’est pas parfait. Pour Alex, la nouvelle interface utilisateur n’est pas aussi intuitive que les anciens menus. En tant que joueur à l’esprit compétitif, il a également un faible pour les anciens systèmes de classement. « Je suis également un fan inconditionnel du système de classement Halo 2 à l’ancienne qui semblait beaucoup plus difficile, qui a ajouté avec l’objectif ambitieux d’obtenir un niveau avec un symbole au lieu d’un nombre (à partir de 44) était une affaire énorme pour moi et je pense que ce serait encore pour beaucoup à ce jour.

Passer des distinctions compétitives d’Alex Buck à quelqu’un avec une perspective plus analytique. Leon Massey est un créateur de contenu spécialisé dans les vidéos de longue durée sur un vaste éventail de sujets liés aux jeux vidéo. Sa récente vidéo sur les combos controversés de Halo 2 a exposé non seulement son œil pour les détails les plus fins, mais son expérience avec la série.

Leon joue depuis Halo 3, sautant 4 et 5 jusqu’à ce que tout sorte sur PC. Selon ses propres mots, « Ils ont tous quelque chose de formidable pour eux, mais à part 3, c’était vraiment comme si la plupart des jeux n’avaient jamais réuni toutes leurs idées d’une manière qui se sentait à l’aise. »

J’ai demandé s’il était enthousiasmé par Halo Infinite lorsqu’il l’a vu pour la première fois révélé, ce à quoi il a répondu : « HELL NON, j’ai beaucoup de respect pour 343, mais je n’aimais rien de ce qu’ils avaient inventé. ce point. J’étais prêt à ne pas aimer ce match.

«Halo 4 a essayé beaucoup de nouvelles choses après que Reach a passé le flambeau à 343, et bien que je sois le bienvenu pour changer, ils semblaient prendre beaucoup d’idées que les gens n’appréciaient pas à propos de Reach et les exacerber. J’étais prêt à ce qu’ils ignorent le bac à sable en faveur des éléments compétitifs 4v4, mais le bac à sable était ce qui rendait le 4v4 si amusant. J’avais peur d’une répétition.

Cependant, peut-être comme une surprise pour Léon, il y avait beaucoup à aimer ! L’un de ces aspects qu’ils aimaient provenait des modes de jeu objectifs. « Stockpile étant un mode de jeu où vous pouvez lancer l’objectif à vos coéquipiers, vous pouvez vous engager dans des stratégies de rugby, où vous n’avez besoin que d’un point de plus et de mettre en place une ligne de passes entre vous et tous vos amis – pendant que les ennemis se bousculent pour rassembler les 5 autres graines pour former un phacochère. D’autres modes objectifs ont déjà connu des brouillages collaboratifs comme celui-ci, mais jamais au même niveau.

Passons maintenant à la question pressante qui préoccupe tout le monde. Où se classe Halo Infinite parmi les autres titres de la série ? Selon Alex, il y a un gros potentiel à cet égard, « Je dirais qu’il est toujours derrière Halo1, 2 & 3. Mais comme c’est Halo » Infinite « , il a tout le temps de monter dans le classement. Le fait qu’il soit gratuit, qu’il ait une structure compétitive en place dès le premier jour et qu’il soit compatible avec plusieurs plates-formes signifie que ce jeu pourrait avoir un très bel avenir s’il est bien pris en charge.

Leon partage cette perspective positive et, parallèlement à la même mise en garde qu’il n’en est qu’à ses débuts, se sent confiant dans son potentiel pour atterrir parmi les échelons supérieurs. « Je dirais qu’en termes d’expériences multijoueurs, il a beaucoup de potentiel pour atterrir confortablement dans le top 3 de la série pour moi. Je pense qu’il y en a assez ici qui pourraient donner à ce jeu une réelle résistance pour le moment. En termes de niveau de profondeur que ce jeu a à offrir à un niveau compétitif, seul le temps nous le dira, mais en termes de bac à sable, je pense qu’il y a tellement de choses ici pour les matchs occasionnels et les grandes équipes avec lesquels travailler.

Il conclut : « Jouez en groupe, cela pourrait être l’une des meilleures expériences multijoueurs que vous aurez toute l’année. 2/10 terrible match. » Il plaisante bien sûr. « C’est comme un 7 ou un 8, trop tôt pour le dire maintenant. »

Nous avons entendu ce que ces gars pensent, mais qu’en est-il de vous ! Faites-nous savoir comment vous trouvez Halo Infinite dans les commentaires ci-dessous et où vous le noteriez par rapport au reste de la série. Si vous recherchez les dernières nouvelles de Halo Infinite, nous avons couvert quand l’événement Halo Infinite Tenrai sera mis en ligne, ainsi que le problème de Halo Infinite avec les tricheurs.