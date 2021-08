Que penser du déficit en esprits animaux de la Chine

Les commentaires intempestifs de Ma lors d’un forum financier de Shanghai fin octobre 2020 sur la mentalité de « prêteur sur gages » du système financier chinois centré sur les banques ont dépassé les bornes pour les dirigeants chinois. (Image représentative)

En ce qui concerne l’économie chinoise, je suis optimiste depuis plus de 25 ans. Mais maintenant j’ai de sérieux doutes. Le gouvernement a pris pour cible son secteur technologique dynamique, le moteur de la nouvelle économie chinoise. Ses actions récentes sont symptomatiques d’un problème plus profond : les efforts de l’État pour contrôler l’énergie des esprits animaux. Le rêve chinois, la vision ambitieuse du président Xi Jinping d’un « grand pays socialiste moderne » d’ici 2049, pourrait désormais être menacé.

Au début, il semblait que les autorités s’inquiétaient d’un problème de personnel ponctuel lorsqu’elles ont envoyé un message sévère à l’irrévérencieux Jack Ma, fondateur d’Alibaba, la plus grande plateforme de commerce électronique au monde. Les commentaires intempestifs de Ma lors d’un forum financier de Shanghai fin octobre 2020 sur la mentalité de « prêteur sur gages » du système financier chinois centré sur les banques ont dépassé les bornes pour les dirigeants chinois. Au début du mois suivant, une introduction en bourse record de 34 milliards de dollars pour Ant Group, le spin-off géant de la fintech d’Alibaba, a été annulée moins de 48 heures avant la cotation prévue. Cinq mois plus tard, Alibaba elle-même a été condamnée à une amende record de 2,8 milliards de dollars pour de prétendues violations anti-monopoles.

Et maintenant c’est au tour de Didi Chuxing. Didi, le service de covoiturage chinois, a apparemment eu l’audace de lever 4,4 milliards de dollars sur les marchés de capitaux américains, malgré les rumeurs d’objections de la part des autorités chinoises. Après avoir forcé la suppression de plus de 25 des applications de Didi des plateformes Internet chinoises, on parle d’une amende qui pourrait dépasser la sanction antérieure infligée à Alibaba, voire d’une éventuelle radiation.

De plus, il existe des signes de répression contre de nombreuses autres grandes entreprises technologiques chinoises, notamment Tencent (conglomérat Internet), Meituan (livraison de nourriture), Pinduoduo (commerce électronique), Full Truck Alliance (applications de livraison de camions Huochebang et Yunmanman), Kanzhun’s Boss Zhipin (recrutement) et des sociétés de tutorat privé en ligne comme TAL Education Group et Gaotu Techedu. Et tout cela fait suite à la répression très médiatisée de la Chine contre les crypto-monnaies. Ce n’est pas comme s’il y avait un manque de raisons – dans certains cas, comme les crypto-monnaies, des raisons parfaitement légitimes – pour la campagne anti-tech de la Chine. La sécurité des données est la justification la plus souvent citée. Cela est compréhensible dans un sens, compte tenu de la grande valeur que les dirigeants chinois accordent à leurs revendications exclusives sur le Big Data, le carburant à indice d’octane élevé de sa poussée vers l’IA. Mais cela sent aussi l’hypocrisie, dans la mesure où une grande partie des données ont été recueillies à partir du regard subreptice de l’État de surveillance. La question, cependant, n’est pas la justification. Les actions peuvent toujours être expliquées, ou rationalisées, après coup. Le fait est que, pour une raison quelconque, les autorités chinoises utilisent désormais toute la force de la réglementation pour étrangler les modèles économiques et la capacité de financement du secteur le plus dynamique de l’économie.

L’assaut contre les entreprises technologiques n’est pas non plus le seul exemple de mesures qui restreignent l’économie privée. Les consommateurs chinois souffrent également. Le vieillissement rapide de la population et des filets de sécurité sociale inadéquats pour les revenus de retraite et les soins de santé ont perpétué la réticence des ménages à convertir l’épargne de précaution en dépenses discrétionnaires pour des articles tels que les véhicules à moteur, les meubles, les appareils électroménagers, les loisirs, les divertissements, les voyages et les autres pièges des consommateurs plus matures. sociétés.

Oui, l’échelle absolue de ces activités, comme tout en Chine, est grande. Mais en tant que part de son économie globale, la consommation des ménages représente toujours moins de 40 % du PIB, de loin la plus petite part de toutes les grandes économies.

La raison en est que la Chine n’a pas encore créé une culture de confiance dans laquelle sa vaste population est prête pour un changement transformateur dans les modes d’épargne et de consommation. Ce n’est que lorsque les ménages se sentiront plus en sécurité face à un avenir incertain qu’ils élargiront leurs horizons et adopteront les aspirations d’un mode de vie plus large. Il ne faudra rien de moins que cela pour qu’un rééquilibrage de l’économie chinoise mené par les consommateurs réussisse enfin. La confiance des entreprises et des consommateurs est un fondement essentiel de toute économie. Les économistes lauréats du prix Nobel George Akerlof et Robert Shiller considèrent la confiance comme la pierre angulaire d’une théorie plus large des « esprits animaux ». Cette notion, largement popularisée par John Maynard Keynes dans les années 1930, est mieux considérée comme une « envie spontanée d’agir » qui pousse la demande globale bien au-delà des fondements du revenu personnel ou du profit des entreprises.

Keynes considérait les esprits animaux comme l’essence du capitalisme. Pour la Chine, avec son modèle mixte de socialisme de marché, les esprits animaux fonctionnent différemment. L’État joue un rôle beaucoup plus actif dans l’orientation des marchés, des entreprises et des consommateurs qu’il ne le fait dans d’autres grandes économies. Pourtant, l’économie chinoise, pas moins que d’autres, a toujours besoin d’une base de confiance – confiance dans la cohérence des priorités du leadership, dans une gouvernance transparente et dans une surveillance réglementaire avisée – pour prospérer.

La Chine moderne manque de cette base de confiance qui sous-tend les esprits animaux. Mais alors que cela a longtemps été un obstacle au consumérisme chinois, la méfiance s’installe maintenant dans le secteur des affaires, où l’assaut du gouvernement contre les entreprises technologiques est antithétique à la créativité, à l’énergie et au travail acharné dont elles ont besoin pour grandir et s’épanouir dans un environnement extrêmement compétitif. environnement. J’ai souvent soulevé des inquiétudes concernant les excès de l’épargne de précaution motivée par la peur en tant qu’obstacle majeur au rééquilibrage chinois mené par les consommateurs. Mais les récentes mesures prises par les autorités contre le secteur technologique pourraient être un point de basculement. Sans énergie entrepreneuriale, les jus créatifs de la nouvelle économie chinoise seront sapés, ainsi que les espoirs d’une poussée d’innovation indigène promise depuis longtemps. Le déficit croissant d’esprits animaux en Chine pourrait porter un coup sévère, potentiellement mortel, à mon propre pronostic optimiste de longue date pour la « Chine suivante », le titre d’un cours que j’ai enseigné à Yale au cours des 11 dernières années. Comme je mets en garde mes étudiants dans la première classe, le programme est une cible mouvante.

L’auteur est membre du corps professoral de l’Université de Yale et ancien président de Morgan Stanley Asia

Copyright : Project Syndicat, 2021

