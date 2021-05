Que pensez-vous de “ Grey’s Anatomy ” qui ramène d’anciens couples pour des scénarios de sortie? (SONDAGE) ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Grey’s Anatomy Season 17 Episode 14, “Look Up Child.”]

Grey’s Anatomy perd très bientôt un autre acteur de longue date – son scénario de sortie a commencé dans l’épisode du 6 mai – et il est impossible de ne pas faire de parallèle avec un autre départ récent.

Jesse Williams, qui a joué le Dr Jackson Avery dans le drame médical ABC depuis la saison 6, part dans l’épisode du 20 mai. Dans le dernier épisode, Jackson a décidé qu’il allait reprendre la fondation de sa famille – et la diriger depuis Boston. Mais parce qu’il ne veut pas quitter sa fille et rater sa vie (comme son père l’a fait), il avait besoin de son ex, April (Sarah Drew, qui est revenue pour une place d’invité), pour accepter de déménager aussi. Elle l’a fait – et dans le processus, a révélé qu’elle n’avait pas besoin de parler à Matthew (Justin Bruening) parce qu’ils s’étaient séparés il y a quelque temps.

Cela est venu après que Jackson et April aient remarqué leur terrible timing, donc cela ressemble certainement à une réunion peut-être dans leur avenir, une fois qu’ils seront à Boston. Après tout, April est prête à se déplacer à travers le pays; il ne peut pas simplement s’agir de garder le père de son enfant dans sa vie.

Dans cet esprit, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à la sortie hors écran d’Alex (Justin Chambers) la saison dernière. Par des lettres qu’il a écrites à sa femme Jo (Camilla Luddington), Meredith (Ellen Pompeo), Bailey (Chandra Wilson) et Richard (James Pickens Jr.), il a révélé qu’il avait renoué avec son ex, Izzie (Katherine Heigl), a découvert ils ont eu des jumeaux et sont revenus avec elle.

Et oui, ces retrouvailles sont formidables pour les fans qui voulaient les voir, mais travaillent-elles dans le cadre de l’émission? Alex ne l’a certainement pas fait (même si c’était probablement l’une des routes les plus faciles, car cela devait se passer sans lui à l’écran). Il n’y avait aucune raison pour lui de quitter Jo à ce moment-là pour Izzie. Leur mariage avait été (ou du moins semblait) heureux. (N’abordons même pas la question des jumeaux qu’Izzie avait sans lui dire.)

Pour Jackson, c’est une histoire un peu différente. Il n’a été (sérieusement) impliqué avec personne (bien que sa relation occasionnelle avec Jo ait été amusante). Il ne laisse pas tout ce qu’il sait sans un mot et envoie des lettres à quelques personnes. (La promo de son dernier épisode, ci-dessous, le montre en train de dire au revoir.) Une probable réunion avec April est un sous-produit du déménagement. Et pour être honnête, cela semble un peu approprié, compte tenu de leur histoire avec et sans Matthew. (Jackson et April se sont enfuis alors qu’elle aurait dû épouser Matthew, la première fois.)

Ce n’est pas la même chose pour avril – elle méritait un meilleur départ – mais au moins celle-ci n’est pas autant un accroche-tête qu’Alex avec Izzie. Jackson et April ont été régulièrement dans la vie de l’autre, coparentalité. Une réunion était probablement inévitable. À tout le moins, nous pouvons comprendre pourquoi ils sont restés proches et pourquoi, même s’ils ne se remettent pas ensemble, April déménagerait à Boston pour lui.

Mais que pensez-vous des retrouvailles de Grey avec d’anciens couples dans le cadre de scénarios de sortie? Votez dans le sondage ci-dessous.

Grey’s Anatomy, les jeudis, 9 / 8c, ABC