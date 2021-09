Que pensez-vous de la fusion OnePlus/Oppo maintenant ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Nous avons eu quelques mois pour traiter la fusion OnePlus et Oppo et toutes ses ramifications. Depuis l’annonce initiale en janvier que les deux marques partageraient leurs ressources de R&D, nous les avons vus se rapprocher de plus en plus. En juin, OnePlus a annoncé son intention de « poursuivre l’intégration » avec Oppo. Les vagues de cette déclaration ont conduit à des spéculations sur l’avenir des marques, et les premiers sondages des lecteurs étaient très dédaigneux du partenariat.

Maintenant, de nouveaux détails font la lumière sur la situation pour OnePlus. Le PDG de la société, Pete Lau, a révélé de grands changements pour la marque jusqu’en 2022. L’année prochaine, les utilisateurs de OnePlus accueilleront un nouveau système d’exploitation unifié, associant des éléments d’Oxygen OS et d’Oppo’s Color OS. Bien que OnePlus et Oppo continueront d’avoir des identités de relations publiques distinctes, ils seront également soutenus par une équipe unique plus grande. Bien que les deux marques n’aient jamais été aussi proches, Lau insiste sur le fait que la nouvelle n’affectera pas l’identité de l’entreprise.

Mais maintenant, compte tenu des nouveaux développements, que pensez-vous de la fusion OnePlus et Oppo ? Si vous avez voté lors de notre premier sondage, en quoi votre opinion a-t-elle changé ?

Nous apprécions votre opinion, alors assurez-vous que votre vote compte ci-dessus. De plus, faites-nous savoir comment les dernières nouvelles sur les fusions OnePlus et Oppo vous affecteront en 2022.