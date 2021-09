Cela fait un moment qu’Android n’a pas reçu une refonte visuelle, mais c’est exactement ce qui est au menu cette année. La nouvelle stratégie de conception Material You de Google est un changement audacieux par rapport à son apparence précédente, tirant les couleurs du fond d’écran de votre téléphone pour créer un thème dynamique dans toutes vos applications d’assistance. Alors que nous nous rapprochons du lancement officiel d’Android 12, il vaut la peine de découvrir ce que les utilisateurs d’Android ressentent à propos du changement.

Depuis les E/S, Google a lentement mis à jour Material You sur certaines de ses applications, avec des versions qui ont vraiment pris de l’ampleur au cours du dernier mois environ. Certains de ces changements sont petits, offrant une toile de fond teintée avec des boutons de nouvelle forme. D’autres se sentent comme de toutes nouvelles applications, comme la nouvelle disposition des touches de la calculatrice ou le jeu de couleurs monotone intense de Gmail. Dans certains cas, ces éclaboussures de couleur peuvent devenir un peu écrasantes, même si Material You semble être un excellent changement de conception dans l’ensemble.

De gauche à droite : Gmail, Contacts, Calculatrice.

Bien que tous ces looks ne soient pas disponibles en dehors de la version bêta d’Android 12, certains nouveaux designs sont accessibles sur des logiciels plus anciens via des APK, ce qui signifie que beaucoup de nos lecteurs ont réussi à tester Material You par eux-mêmes. Je suis curieux de savoir ce que les gens pensent du nouveau style de Google. Considérant à quel point nombre de ces mises à jour ont été brillantes et audacieuses, il semble impossible qu’Android 12 soit autre chose que la division lorsqu’une version stable sera publiée au cours des prochaines semaines.

Alors, que pensez-vous de Material You ? Vous l’aimez, le détestez ou quelque part entre les deux ? Parcourez notre couverture de l’interface utilisateur si vous avez besoin d’un rappel sur des applications comme Gboard ou le Play Store. Et n’hésitez pas à développer davantage dans les commentaires – je suis sûr que beaucoup de gens auront des idées sur le nouveau look and feel d’Android qui vont bien au-delà des limites d’un simple sondage.

Chargement …