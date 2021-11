Que pensez-vous des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran d’aujourd’hui ?

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Les capteurs d’empreintes digitales intégrés existent depuis près de quatre ans, remontant à Vivo et Huawei en 2018. Ces premiers efforts ont été assez lents et sujets aux erreurs de numérisation, mais tout le monde, de Samsung et Xiaomi à OnePlus et Google a adopté le technique depuis lors.

Maintenant que près de quatre ans se sont écoulés, nous voulons savoir ce que vous pensez des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran d’aujourd’hui. Sont-ils vraiment bons de nos jours ? Faites-le nous savoir en répondant à notre sondage ci-dessous.

On a vu quelques améliorations technologiques sur le papier, il faut le dire. Certaines entreprises ont introduit des scanners d’empreintes digitales à ultrasons pour une meilleure expérience, tandis que les marques ont également vanté des zones de numérisation plus grandes et une lecture plus rapide comme autres améliorations.

Là encore, nous attendons toujours une technologie d’empreintes digitales sous l’écran qui couvre la moitié de l’écran, comme nous l’avons vu dans le concept Apex de Vivo en 2018. Nos propres critiques se sont également plaints de l’expérience de déverrouillage des empreintes digitales de la gamme Pixel 6. Il est donc loin d’être garanti que chaque téléphone doté d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran offrira une excellente expérience.

Mais que pensez-vous de la technologie aujourd’hui ? Faites entendre votre voix via le sondage ci-dessus et laissez un commentaire si vous en avez plus en tête.