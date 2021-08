in

Si vous êtes un utilisateur Xiaomi ou Realme, vous êtes probablement habitué à voir des publicités sur vos smartphones. Les deux entreprises placent de la publicité dans des applications natives, au grand dam des utilisateurs. Ce ne sont pas les seuls délinquants, cependant. Samsung insère également des publicités dans ses applications clés, notamment Pay, Health, etc. Cependant, cela pourrait bientôt prendre fin.

Samsung supprimerait les publicités de ses applications par défaut à l’avenir, ouvrant la voie à un écosystème One UI plus propre. Cependant, cela nous a amenés à nous demander : que pensez-vous des publicités dans les skins Android et les applications préinstallées ?

Assurez-vous de nous le faire savoir en votant dans le sondage ci-dessous.

Malgré leurs ennuis, il existe de nombreuses raisons de soutenir les publicités sur les téléphones. Cela permet à Xiaomi de diminuer le prix demandé initial de leurs appareils, renforçant ainsi leur accessibilité. La société permet également aux utilisateurs de désactiver la plupart d’entre eux.

Cependant, nous comprenons si vous n’êtes pas d’accord avec la pratique. Les smartphones sont plus des appareils personnels que les téléviseurs intelligents, et les publicités soustraient également le précieux espace d’écran disponible. Dans un sondage précédent, la grande majorité des lecteurs ont déclaré qu’ils n’achèteraient pas un téléphone Samsung rempli de publicités. Nous nous demandons si et comment vos sentiments ont changé.