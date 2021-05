L’Apple Watch Series 7 est dans au moins quatre mois avant d’être dévoilée par Apple, mais il y a des rumeurs concernant une refonte à plat pour la prochaine Apple Watch. Qu’est-ce que tu en penses?

La dernière fois qu’Apple a redessiné sa montre intelligente, c’était avec l’Apple Watch Series 4 avec un écran 30% plus grand. Avec Apple Watch Series 5, la société a présenté l’écran Always-On qui, bien sûr, n’était pas une refonte, mais a apporté un nouveau look à la montre.

Maintenant, selon le fuyant et YouTuber Jon Prosser, Apple pourrait dévoiler une Apple Watch Series 7 avec un design à bords plats. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré l’année dernière qu’Apple préparait en effet une sorte de refonte, et maintenant cette rumeur suggère qu’Apple donnera un nouveau look à l’Apple Watch avec un design plat similaire à ses autres mises à jour matérielles récentes, plus libère une nouvelle couleur.

Cela signifie que l’Apple Watch Series 7 présentera un design à bords plats similaire à l’iPhone 12, l’iPad Pro et l’iPad Air. Prosser décrit la version Apple Watch de cette conception comme étant «plus subtile» que ce que nous avons vu sur d’autres produits.

Du point de vue de l’utilisateur, une conception à bords plats Apple Watch Series 7 ne changera pas sa convivialité. Étant donné que la montre comporte des boîtiers de 40 mm et 44 mm, avec cette nouvelle approche, elle conviendra probablement également. Le seul problème serait la compatibilité des bandes.

Depuis la première Apple Watch, Apple a continué à prendre en charge les anciens groupes, même avec du nouveau matériel. Si l’entreprise ne veut pas déranger les utilisateurs, elle maintiendra probablement une rétro-compatibilité. Avec l’Apple Watch Series 6, Apple a introduit de nouvelles couleurs bleu et PRODUCT (RED). Cette année, Apple pourrait ajouter un nouveau vert ou même s’inspirer des nouvelles couleurs de l’iMac 24 pouces.

Que pensez-vous des rumeurs d’un design Apple Watch Series 7 à plat? L’aimerais-tu? Ou préférez-vous que la montre reste telle quelle? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

