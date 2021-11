Que pensez-vous des taux d’affection de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl?

Comment vos animaux de compagnie vous aiment-ils jamais être une mauvaise chose ? Eh bien, dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, cela peut très facilement ruiner vos stratégies.

Dans les jeux Pokémon, il existe une statistique souvent appelée « amitié » ou « affection », qui peut affecter différents mécanismes du jeu. Il indique au joueur à quel point ce Pokémon est proche d’eux, et il peut être augmenté par des choses comme le nivellement de ce Pokémon, l’attraper dans une boule de luxe ou le laisser tenir une cloche apaisante. Certains Pokémon, comme Sylveon, n’évolueront que lorsque le Pokémon aura suffisamment d’amitié/affection.

Vous pouvez vérifier vos niveaux d’amitié dans le Pokétch (Image : IGN)

Si vous avez déjà fait dire à votre Pokémon quelque chose comme « [NAME] endurant pour que vous ne vous sentiez pas triste ! » ou ils se guériront miraculeusement d’une affliction de statut ou infligeront un coup critique pour vous rendre heureux, c’est la preuve que votre Pokémon a une grande affection. C’est un mécanisme important qui peut parfois tourner la marée d’une bataille.

Mais c’est aussi potentiellement très ennuyeux, et il semble que Pokémon BDSP l’ait augmenté au maximum. Il y a beaucoup de capacités que les Pokémon peuvent avoir qui dépendent vraiment d’eux pour ne pas se débarrasser des dégâts pour vous plaire.

C’est vraiment drôle que BDSP soit objectivement l’un des jeux les plus difficiles de la série, sinon pour le fait que l’affection augmente lorsque vous faites littéralement n’importe quoi, vous devez donc essayer activement et toujours être au top pour empêcher votre pokémon de plein de tricherie — adam // riptide (@twilightRiptide) 21 novembre 2021

Guts, par exemple, augmente l’attaque d’un Pokémon de 50 % lorsqu’il a un effet de statut, comme Brûlé ou Paralysé ; Marvel Scale fait la même chose, mais pour la défense. Destiny Bond, un mouvement qui garantit que le Pokémon adverse s’évanouira si votre Pokémon est mis KO, ne fonctionnera pas si votre Pokémon continue de résister. C’est comme un bambin qui dessine un portrait de vous au crayon sur le mur en signe d’amour. Le sentiment est apprécié, mais pas bienvenu.

Sur Reddit, les gens se sont plaints de la façon dont les taux d’affection de BDSP (et l’incapacité d’éteindre le mécanicien) ont complètement gâché leurs stratégies.

« J’ai un Gliscor qui soigne par le poison avec un orbe toxique… il se guérit tout seul à la fin du tour et est à nouveau empoisonné instantanément, donc vous ne pouvez pas guérir… Je l’ai fait arriver 6 fois contre Cynthia au cours de la dernière revanche, j’ai perdu mon Gliscor grâce à ça. »

– haricot noir

D’autres sont simplement irrités de voir le même dialogue au combat encore et encore, qu’il s’agisse d’un mignon petit Combee ou d’un Machamp objectivement terrifiant :

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, donnez-nous une option pour le désactiver. Pas seulement parce que cela dilue le combat, mais parce qu’il essaie de supposer que tous les Pokémon sont les mêmes avec des personnalités identiques. Ils partagent tous les mêmes lignes au combat (et ont tous agi relativement de la même manière dans Amie/camp.) Je ne veux pas que mon Drapion ou ma Magnezone me dise qu’il veut être caressé au combat, désolé. »

– SageAir13

Mais d’un autre côté, les joueurs plus décontractés et moins stratégiques profitent du coup de pouce que leur donne l’affection au combat. Après tout, cela rend le jeu un peu plus facile, et Diamond et Pearl sont connus pour des combats d’entraîneurs vraiment difficiles.

J’aime l’affection dans Pokémon. Le pachirisu que j’utilisais pour trouver des pierres brillantes a dû lutter contre un sneasal que je voulais attraper à cause de son jeu de mouvements. Pachirisu a refusé de descendre 3 fois de suite parce qu’il m’aime tellement. Littéralement, personne d’autre ne le ferait jamais #BDSP pic.twitter.com/QUjimUfzH4— ¯_(ツ)_/¯ (@noname760) 29 novembre 2021

Aussi… c’est juste assez agréable d’avoir vos petits animaux de compagnie qui vous aiment si inconditionnellement, non ?

Mais maintenant, nous nous tournons vers vous pour vous demander : le taux d’affection dans Pokémon BDSP vous a-t-il dérangé ? Vous retrouvez-vous à gaver vos pauvres Pokémon d’herbes amères pour qu’ils vous aiment moins ? Votre stratégie de combat éprouvée a-t-elle été affectée par l’affection ?

Et, bien sûr, dites-nous dans les commentaires si vous avez rencontré d’autres problèmes ennuyeux dans BDSP !