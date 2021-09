Que pensez-vous du design du Samsung Galaxy S22 Ultra qui a fuité ?

Les premiers rendus fiables du Samsung Galaxy S22 Ultra sont maintenant dans la nature, présentant un téléphone qui ne ressemble en rien aux modèles Ultra précédents.

Sur la base des images, le modèle S22 en tête d’affiche contient apparemment un réseau de quatre caméras repensé et des bords plats le long de son haut et de son bas. Mais l’ajout le plus frappant est l’emplacement apparent du S Pen dans le téléphone lui-même. Ces changements font que le Galaxy S22 Ultra ressemble plus que jamais à une réincarnation (ou un remplacement) de Note.

Samsung a confirmé qu’il n’y aurait pas de nouvelle note cette année. Cependant, à en juger par ces rendus, le Galaxy S22 Ultra pourrait très bien reprendre le flambeau en 2022.

Mais que pensez-vous de ce changement ? Et que pensez-vous de la refonte apparente du Galaxy S22 Ultra ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et de laisser un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.