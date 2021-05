Que pensez-vous du fait que Samsung abandonne Tizen pour Wear OS?

Samsung et Google ont fait une annonce assez importante lors de la conférence Google I / O hier, lorsque le duo a confirmé qu’ils travailleraient ensemble sur Wear OS. C’est une annonce assez surprenante à un certain niveau, car Samsung a sa propre plate-forme de smartwatch concurrente à Tizen.

La société coréenne passera à Wear OS sur de nouvelles montres intelligentes dans le cadre de l’accord, même si elle continuera à fournir jusqu’à trois ans de mises à jour de ses montres Tizen. Que pensez-vous du fait que Samsung abandonne sa propre plate-forme pour Wear OS? Faites-nous savoir via le sondage ci-dessous.

Même si Google a largement négligé Wear OS depuis quelques années maintenant, la plate-forme bénéficie d’un meilleur support tiers par rapport à Tizen. Mais les montres alimentées par la plate-forme de Samsung ont généralement la réputation de fournir des mises à jour plus fréquentes, des logiciels plus perfectionnés et de nombreuses fonctionnalités. En fait, nous avons appelé la Galaxy Watch 3 la meilleure smartwatch pour les utilisateurs d’Android.

Google a cependant fait de nombreuses promesses pour Wear OS hier, y compris la prise en charge de la musique hors ligne via Spotify et YouTube Music (enfin), des performances système plus rapides et une endurance plus longue. Le géant de la recherche dit certainement les bonnes choses, mais nous espérons que les deux parties feront preuve à cet égard pour le bien du segment des montres intelligentes.